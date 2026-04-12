El Govern pone límites a los grafiteros y eleva hasta 900.000 euros la multa por el vandalismo que afecte al servicio ferroviario

El Govern sube el tono contra los grafiteros en instalaciones ferroviarias y eleva hasta los 900.000 euros las multas por el vandalismo que afecte al servicio de transporte público. Según se indica en la proposición de ley presentada por el grupo de los socialistas, las conductas incívicas en las infraestructuras gestionadas por Rodalies de Catalunya se han convertido en los últimos años en un problema "tan visible como preocupante". Los datos aportados por Renfe apuntan a que la limpieza de trenes costó 11,6 millones de euros en el año 2023, el equivalente a 32.000 euros diarios. Para la consellera de Territori, Sílvia Paneque, este cambio normativo -que se espera que quede aprobado antes del verano- pondrá fin a la "impunidad" de los autores de estos actos.

La propuesta de los socialistas pasa por modificar el régimen sancionador de la ley 4/2006, que entre otras cuestiones establece las multas relativas a las infracciones que se cometan sobre trenes y otro material rodante.

De acuerdo con el texto planteado del grupo que lidera el Govern, pasarán a considerarse "infracciones graves" todas aquellas conductas que "destruyan deterioren, alteren o modifiquen cualquier obra o instalación de la vía férrea, de sus elementos funcionales o de cualquier elemento del servicio, incluido todo el material rodante".

También se tipificarán como infracciones graves "la realización de pintadas en la infraestructura ferroviaria o en el material rodante que comporten su deslucimiento y que requieran la parada total o parcial de forma que se altere el normal funcionamiento de la infraestructura ferroviaria".

La comisión de infracciones implicará a su vez mayores sanciones, con el objetivo de acabar con el vandalismo. Así, las infracciones graves -que incluyen pintadas, entre otras- comportarán multas de entre 18.000 y 90.000 euros. También se elevarán las multas a las acciones consideradas "muy graves", que se moverán entre los 90.000 y los 900.000 euros. En cuanto a las sanciones leves, estas se tipificarán con una advertencia, una multa de hasta 18.000 euros o ambas cosas.

Fin a la "impunidad"

Según la consellera Paneque, el mensaje detrás de este cambio normativo es el de la "no impunidad". "No podemos permitir más actos vandálicos en Catalunya en el ámbito ferroviario, que son la causa de un porcentaje no menor de incidencias y que tienen una afectación directa a un servicio público tan importante para la ciudadanía", apunta en declaraciones a la ACN.

Por otra parte, la dirigente socialista ha señalado que la modificación del régimen sancionador "da cumplimiento" al compromiso del president de la Generalitat, Salvador Illa, y detalla que la tramitación del expediente se hará por lectura única para que los cambios se puedan empezar a aplicar antes del verano.

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Más allá de los costes económicos de limpiar las pintadas, Renfe registró 2.300 intrusiones de grafiteros en instalaciones ferroviarias en el año 2023. En el mismo sentido, la compañía invirtió 7.500 horas de trabajo para eliminar pintadas que, sumadas, cubrían más de 70.000 metros cuadrados.