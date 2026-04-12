El fenómeno Rosalía también se cuela en las aulas: "Es una idolaza, te ayuda a sentirte fuerte cuando estás de bajona"

Rosalía llegó a la vida de Laia Jordà en 2016, a raíz de 'Antes de morirme', su colaboración con C. Tangana. Estaba en el instituto y la creadora de 'Con Altura' irrumpió en su vida para dinamitar un montón de ideas preconcebidas. "Me hizo cuestionarme muchas cosas. Yo soy de La Llagosta, y en mi pueblo se escucha mucho flamenco, pero a mí no me atraían ni la música ni la estética. Hasta que llegó ella, vestida con chándal, e hizo que me replanteara muchas cosas y rompiera los prejuicios que tenía sobre todo ese mundo”, explica esta joven de 24 años, convencida de que, igual que le ocurrió a ella, Rosalía es un referente muy potente para las chicas que ahora están en el instituto, y también para las que son algo más mayores.

"Rosalía me ha servido para trabajar en clase la idea de tradición y modernidad y hacer reflexiones sobre cómo concibe un artista su obra" Ivan Clot — Profesor de Literatura

Laia quedó prendada de 'Los Ángeles' y no se ha despegado de la diva del Baix Llobregat en todos estos años. "Me atrapó su fuerza. Es importantísimo para las chicas más jóvenes tener referentes femeninos ocupando un lugar tan central, con esa fuerza y esa libertad, en un contexto en el que muchas niñas todavía crecen bajo la presión de complacer o callar", prosigue la joven periodista, que recuerda que una de las razones por las que mucha gente la sigue criticando es por mostrarse segura de sí misma. "Pero ella lo tiene claro y lo sigue haciendo, y eso es un ejemplo buenísimo para las niñas", añade Laia, que este lunes irá al primer concierto de Barcelona junto a 10 amigos, toda una proeza teniendo en cuenta lo arduo que resultó hacerse con una entrada.

El confesionario como espejo

La parte más esperada del concierto, continúa Laia, es la del confesionario, donde la estrella invita a mujeres famosas a contar sus relaciones tóxicas y abusivas delante de millones de personas. "Que le dé espacio a eso en cada concierto es muy importante. Ver que una persona a la que tú tienes como ídolo también ha sufrido esas situaciones interpela muchísimo a las niñas. Las ayuda a identificar esas relaciones abusivas, a no normalizarlas, a salir de ellas y, muy importante, a no sentirse culpables por haber caído en ellas si también les ha podido pasar a diosas como Aitana y a Rosalía", zanja.

El Treball de Recerca de Ariadna Miró (19 años) comparaba el 'El mal querer' de Rosalía y 'Calambre', de Nathy Peluso, "dos obras que narran, cada una a su manera, cómo salir de una relación tóxica"

Ariadna Miró tiene 19 años, toca el saxo y trabaja de monitora de comedor mientras termina de decidir qué quiere estudiar, aunque está bastante segura de que será "algo enfocado a la educación". Criada en un ambiente feminista, la elección del tema de su Treball de Recerca (TR) –con el que obtuvo un 9,9 del que está muy orgullosa– no sorprendió. Analizó y comparó 'El mal querer' de Rosalía y 'Calambre', de Nathy Peluso, dos obras que narran, cada una a su manera, "cómo salir de una relación tóxica".

Laia muestra en su móvil su entrada para el concierto de Rosalía de este lunes en Barcelona. / Zowy Voeten

Llegó a la conclusión de que, por muy reivindicativos que sean estos álbumes, algunas de sus canciones recurren a mitos del amor, demostrando que estos son "estructurales y muy difíciles de erradicar", apunta Ariadna, a quien le sorprendió que muchas de las canciones analizadas, "por no decir casi todas", cayeran en los mitos del amor que esperaba que rompieran. "Me ayudó a ver hasta qué punto tenemos interiorizados estos estereotipos y lo desapercibidos que pueden llegar a pasar", explica.

"Es importantísimo para las chicas más jóvenes tener referentes femeninos con esa fuerza y esa libertad, cuando muchas niñas todavía crecen bajo la presión de complacer o callar" Laia Jordà. Seguidora de Rosalía

"Empoderada y poderosa"

"Tenía una amiga a la que le gustaba mucho y me la descubrió cuando hacíamos primero de ESO", cuenta Ariadna recordando aquella fascinación por la mezcla del flamenco con lo urbano, toda aquella estética… Aunque 'Lux' le ha costado porque el factor religión la echa para atrás, tiene claro el valor de Rosalía como referente de mujer empoderada y poderosa.

Todas las vidas de Rosalía han dejado, de alguna manera, huella en las aulas, espacios que nunca son ajenos a lo que pasa fuera. Aunque es cierto que 'Lux' es un disco que no interpela tanto a los más jóvenes como sí lo hizo, y de qué manera, la estética Motomami, las niñas cantan 'La Perla' con unas ganas casi proféticas, como si le cantaran al cantamañanas que aún no ha pasado por su vida, pero que Rosalía les anuncia que pasará; aunque, les dice también que tranquilas, que sabrán decirle 'ciao'.

"Muchas veces canto, incluso para mis adentros, eso de "eres un monumento a la deshonestidad", de 'La Perla', cuando algún niño o incluso amiga me vacila o me hace sentir mal" Paula García — Alumna de tercero de ESO

'La Perla' es precisamente la canción preferida de Paula García, alumna de tercero de ESO en un instituto de Barcelona. "Yo digo muchas veces eso de "eres un monumento a la deshonestidad" incluso para mis adentros cuando algún niño o también alguna amiga me vacila o me hace sentir mal", dice Paula, que el trimestre pasado hizo una presentación de inglés sobre la artista. Independientemente de su música, siente que Rosalía es "una idolaza", aunque quizá no la escuche tanto como a otras cantantes. "Es un referente de empoderamiento, te ayuda a sentirte fuerte cuando estás de bajona”, apunta Paula, que, como Ariadna, se ha criado en un ambiente feminista.

Ese "aunque no la escuche mucho" da una clave importante para entender a una generación que se relaciona de manera distinta con la música. "No tienen una concepción de obra, tienen una concepción de canción o de trocito de canción que les ha gustado en un 'reel'", reflexiona el profesor de Literatura Ivan Clot. Pero el halo de Rosalía, independientemente de que conozcan su obra completa o no –y la inmensa mayoría de los más jóvenes no lo hace–, va más allá de esa lógica fugaz del 'scroll'.

Arte como religión

Seguidor casi como fenómeno sociológico de Rosalía, Clot explica que la ha usado en clase para trabajar la idea de tradición y modernidad. "Me ha servido para hacer reflexiones en clase sobre cómo concibe un artista su obra", señala. Le vino como anillo al dedo que la publicación del disco coincidiera con el momento en el que trabajaban el modernismo para explicar a los chavales cómo los modernistas catalanes tenían la creencia de que el arte es una religión.

Y el ejemplo de Clot no es un caso aislado. No son pocos los profesores que han hecho secuencias didácticas y situaciones de aprendizaje sobre Rosalía en el aula o la han usado en sus tutorías como ejemplo de la importancia del esfuerzo, la voluntad o la disciplina cuando se quiere sacar adelante un proyecto, sea de la naturaleza que sea.

El videoclip de 'La noche de anoche', colaboración con Bad Bunny, se coló en las PAU en 2024, en la asignatura de Fundamentos Artísticos. Dos cursos antes, el hit 'Malamente' marcó los exámenes de la selectividad en Aragón como ejemplo para explicar el uso de los adverbios formados a partir del sufijo '-mente'

"Una de las cosas importantes que enseña Rosalía es la resiliencia", añade el profesor de Lengua y Literatura Yeray S. Iborra, quien también considera muy pedagógico que Rosalía sepa rectificar y enseñe a los chavales que nos podemos equivocar. "Si la escuela competencial quiere enseñar a partir del diseño de retos diarios y se basa en que el aprendizaje está basado en el error, deberemos permitirnos el error. Y Rosalía lo hace".

Su impacto en las aulas de secundaria está ahí. De hecho, el videoclip de 'La noche de anoche' –colaboración con Bad Bunny– se coló en las PAU en 2024, en la asignatura de Fundamentos Artísticos. Dos cursos antes, el hit 'Malamente' marcó los exámenes de la selectividad en Aragón como ejemplo para explicar el uso de los adverbios formados a partir del sufijo '-mente'.