El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet, ciclogénesis mediterránea y lluvias en Catalunya

Fenómenos costeros y de viento

Por fenómenos costeros y de viento, cuentan con avisos activos Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, con distintos niveles que oscilan entre el amarillo y el naranja a lo largo de la jornada.

En el interior, los avisos por nieve afectan a Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, con acumulados significativos previstos en cotas altas.

En Andalucía oriental, la Región de Murcia, Albacete y Alicante son probables los chubascos con tormenta localmente fuertes. En Galicia y la cornisa cantábrica, los cielos también estarán nubosos con chubascos que podrán ser localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las mesetas.