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El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet, ciclogénesis mediterránea y lluvias en Catalunya

Barcelona. 16/01/2025. Barcelona. Temporal marítimo en Barcelona con olas de hasta 2,5 metros. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, costa, litoral, temporal marítimo, agua, mar, olas, gaviota, arena, bandera roja, playa, Barceloneta, tormenta, viento, frío, invierno, cambio climático, alerta, AEMET

Barcelona. 16/01/2025. Barcelona. Temporal marítimo en Barcelona con olas de hasta 2,5 metros. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, costa, litoral, temporal marítimo, agua, mar, olas, gaviota, arena, bandera roja, playa, Barceloneta, tormenta, viento, frío, invierno, cambio climático, alerta, AEMET / Marc Asensio Clupés / EPC

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La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas fuertes en Andalucía oriental, Murcia y Alicante, nieve en zonas altas del norte peninsular y un descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo

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