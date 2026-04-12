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El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet, ciclogénesis mediterránea y lluvias en Catalunya
La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas fuertes en Andalucía oriental, Murcia y Alicante, nieve en zonas altas del norte peninsular y un descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo
La cota de nieve baja en el norte peninsular
La cota de nieve se situará en torno a los 800-1.100 metros en el extremo norte peninsular, con acumulados significativos a cotas superiores y descensos puntuales hasta los 600-800 metros. En las montañas del centro y del este se establecerá entre 1.500 y 1.800 metros, con posibles nevadas débiles. Son probables bancos de niebla matinales en zonas de montaña. En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones en las vertientes norte e intervalos nubosos en el sur.
Fenómenos costeros y de viento
Por fenómenos costeros y de viento, cuentan con avisos activos Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, con distintos niveles que oscilan entre el amarillo y el naranja a lo largo de la jornada.
En el interior, los avisos por nieve afectan a Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, con acumulados significativos previstos en cotas altas.
En Andalucía oriental, la Región de Murcia, Albacete y Alicante son probables los chubascos con tormenta localmente fuertes. En Galicia y la cornisa cantábrica, los cielos también estarán nubosos con chubascos que podrán ser localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las mesetas.
Descenso acusado de las temperaturas este domingo en buena parte de España
El paso de un frente frío por la mitad este peninsular y Baleares, unido a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, provocará mañana un descenso acusado y generalizado de las temperaturas en la mayor parte de España y lluvias en bastantes puntos de la península.
De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo avisos meteorológicos en 13 comunidades autónomas por fenómenos de distinta naturaleza, con especial incidencia de lluvias y tormentas en el este y sur peninsular, viento en varias regiones y nieve en zonas de montaña.
En concreto, ha emitido avisos por lluvia y tormenta en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde se esperan chubascos localmente fuertes con posible granizo.
Lluvias generalizadas en Catalunya
Precipitaciones generalizadas en Catalunya que avanzarán de oeste a este y remitirán por el oeste a última hora. La cota de nieve en el Valle de Arán bajará de 1.400-1.600 metros a primera hora a 800-1.000 metros al final del día, con espesores significativos; en el resto del Pirineo la cota bajará de más de 2.000 metros a 1.000-1.200 metros a últimas horas. Temperaturas en descenso, que en el caso de las máximas será notable o extraordinario en el interior. Heladas débiles en el Pirineo al final del día. Viento moderado en el litoral de Girona y en Tarragona y flojo en el resto, del norte en el tercio oriental y de componente oeste en el resto; habrá intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en el prelitoral y litoral sur de Tarragona y en el Ampurdán.
Bajada de temperaturas y lluvia
La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas fuertes en Andalucía oriental, Murcia y Alicante, nieve en zonas altas del norte peninsular y un descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste.
Un frente frío recorrerá la mitad este peninsular y Baleares, donde, junto a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, dejará cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas.
En el norte, Galicia y la cornisa cantábrica también presentarán cielos nubosos, con chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos; Por el contrario, en el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos, aunque no se descarta algún chubasco ocasional y disperso en las mesetas.
En Canarias, cielos nubosos con lluvias en las vertientes norte e intervalos nubosos en el sur.
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