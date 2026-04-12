Misión Artemis 2 de la NASA a la Tierra, en directo: última hora de las declaraciones de los astronautas

La humanidad vuelve a la Luna. Y esta vez, con intención de quedarse. Tras décadas de trabajo, muchos problemas técnicos y un sinfín de contratiempos, la NASA lanza su gran apuesta para (re)conquistar la Luna. Se trata de la misión Artemis II, el primer vuelo lunar tripulado en 54 años y el primero que cuenta con una mujer y un afroamericano entre sus protagonistas. Esta iniciativa, de 10 días de duración, tiene previsto realizar un recorrido completo entre la Tierra y la Luna y, aunque no tiene previsto aterrizar en ella, se enfrenta al reto de poner a prueba todas las tecnologías que algún día servirán para desplegar una base permanente en el suelo lunar. El suyo, afirman, será un vuelo histórico.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para seguir la última hora de la misión Artemis II, los anuncios de la NASA y las historias de los cuatro astronautas que protagonizan este histórico y colosal proyecto.

"La mayor aventura de la historia de la humanidad" El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha calificado el vuelo como "la mayor aventura de la historia de la humanidad", en referencia a un viaje que ha llevado a la tripulación a alcanzar la mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra y a completar un sobrevuelo lunar sin precedentes desde hace más de medio siglo.

"Ustedes van a ir, y nosotros vamos a estar ahí apoyándolos en cada paso del camino" Antes de cerrarse el evento, Wiseman tomó de nuevo el micrófono y, en un halago al administrador de la NASA, Jared Isaacman, y a "la dirección en que la agencia va ahora mismo", invitó a la sala repleta de colegas a "estar lista" para seguir construyendo la historia espacial tras Artemis II. "Ustedes, caramba, van a ir, y nosotros vamos a estar ahí apoyándolos en cada paso del camino, de todas las formas posibles", manifestó

"Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes" El canadiense Hansen, que tuvo el último turno, apuntó a la "experiencia humana" como parte de la misión, al compromiso de la tripulación por vivir con "alegría" y a su "amor" por "contribuir" al trabajo, y después se reunió cerca a sus compañeros y dio un mensaje final al público. "Les sugeriría que, cuando miren hacia aquí arriba, no nos vean a nosotros. Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Si les gusta lo que ven, entonces miren un poco más adentro. Estos son ustedes", apostilló.

"La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgando, imperturbable, en el universo" Koch, que reflexionó sobre lo que es una tripulación: "Un grupo que está metido en esto todo el tiempo, que pase lo que pase, rema al unísono en cada minuto con el mismo propósito, que está dispuesto a sacrificarse en silencio unos por otros, que ofrece gracia y también pide rendición de cuentas". La astronauta protagonizó uno de los momentos más emotivos al quedarse sin palabras durante después de recordar que lo que más le "impactó" no fue ver la "diminuta Tierra", "sino toda la negrura que la rodeaba". "La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgando, imperturbable, en el universo", dijo, antes de quedarse con la mirada perdida, y concluyó: "Planeta Tierra, ustedes son una tripulación".

"Se siente como el sueño más grande en la Tierra" "Estar a más de 200.000 millas (321.869 kilómetros) de casa, antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande en la Tierra, y cuando estás ahí fuera solo quieres volver con tu familia y amigos. Es especial ser humano, y es especial estar en el planeta Tierra. Gracias", expresó. Glover, por su parte, aseguró que no ha "procesado" los diez días de este viaje espacial histórico que pasó alrededor de la Luna y dio las gracias a Dios, a sus familias y a la agencia espacial, a la que agradeció que mantenga intactas sus "cualidades" pese a su cambio de liderazgo. "Quiero agradecer a Dios en público, y agradecer de nuevo a Dios, porque más grande que el reto de intentar describir lo que hemos pasado, la gratitud por ver lo que vimos, hacer lo que hicimos, y estar con quien estuve... es demasiado grande para estar simplemente en un cuerpo", dijo.

Los astronautas de Artemis II destacan su unión y aprecio por la Tierra entre aplausos Los astronautas de Artemis II hicieron sus primeras declaraciones tras regresar sanos y salvos de su histórica misión este sábado, en un acto en Houston en el que destacaron su unión y aprecio por la Tierra y la humanidad entre una lluvia de aplausos. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se presentaron en una rueda de prensa para celebrar su vuelta en el Johnson Space Center de la NASA, en Houston, y compartieron sus sensaciones, claramente emocionados y reflejando su buena sintonía. "Estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los cuatro hemos pasado. Y ha sido la cosa más especial que pasará jamás en mi vida", dijo Wiseman dirigiéndose a sus compañeros y recordando que, "hace 24 horas, la Tierra era así de grande en la ventana".

"EEUU ha vuelto a enviar astronautas a la Luna" La misión forma parte del retorno de Estados Unidos a la exploración lunar tripulada: "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", expresó tras el amerizaje el administrador de la NASA, Jared Isaacman, sobre esta misión de prueba del cohete SLS y de la nave Orión, diseñada para poner a prueba el sistema de exploración lunar de la agencia.

Datos del escudo térmico Los responsables de la agencia señalaron que durante la misión se recopilaron numerosos datos sobre el escudo térmico de la cápsula Orión. El responsable del programa, Howard Hu, indicó que especialistas en escudos térmicos ya se encuentran en el buque de recuperación para analizar su estado. Asimismo, señalaron que se detectó una fuga en el sistema de control de presión, que será investigada, mientras que el apagón de comunicaciones durante la reentrada, causado por el plasma que rodea a la nave, se produjo dentro de los parámetros previstos.

"Es bueno ser estadounidense hoy" El responsable del programa de sistemas terrestres de exploración de la NASA, Shawn Quinn, celebró el resultado de la misión afirmando que "es bueno ser la NASA, es bueno ser estadounidense hoy".