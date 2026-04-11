Vídeo | Así ha sido el descenso a la tierra de los astronautas de la misión Artemis II de la NASA

La misión Artemis II de la NASA ha finalizado con éxito este sábado tras el amerizaje de su tripulación frente a la costa de California en aguas del Pacífico. En este vídeo les mostramos los cuatro momentos clave del regreso de los cuatro astronautas de la misión: desde el momento que la cápsula Integrity se separa del módulo de servicio de la nave Orion, hasta que sus tripulantes son evacuados por un equipo de la armada de Estados Unidos.

Un descenso de más de diez minutos

La nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas de la misión, ha descendido a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17.07 horas (hora local) poniendo fin a una misión de diez días. Durante la reentrada a la tierra, que se ha prolongado durante unos 13 minutos, la cápsula ha soportado condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie que impidió las comunicaciones con tierra durante un periodo aproximado de seis minutos, y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados. Integrity y sus cuatro tripulantes alcanzaron los 40.234 kilómetros por hora mientras atravesaban la atmósfera.

El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, ha destacado que los sistemas críticos de la misión han funcionado conforme a lo previsto durante las fases más delicadas del regreso. "La tripulación de Artemis II está en casa. Los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje funcionaron según lo previsto y la prueba final se completó como se esperaba", ha celebrado.

Los astronautas se encuentran bien

La NASA ha confirmado, además, que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, que supone el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los pasos clave del programa Artemis.

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El responsable de asuntos públicos del Centro Espacial Johnson, Rob Navias, ha destacado la precisión del operativo al asegurar que se trató de "un amerizaje perfecto en el punto exacto para Integrity", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Bloomberg.