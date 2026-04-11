Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis 2IránMollet del VallèsFranciaBlanca SerraBarcelonaSabadellPinturas SijenaFestivo 23 abrilRenta 2025
instagramlinkedin

Misión histórica

Vídeo | Así ha sido el descenso a la tierra de los astronautas de la misión Artemis II de la NASA

Los 13 minutos de reentrada a la atmósfera terrestre son los más delicados de toda la misión

Última hora , en directo, de los astronautas de Artemis 2

Así ha sido el regreso a la tierra de Artemis II

Así ha sido el regreso a la tierra de Artemis II

Así ha sido el regreso a la tierra de Artemis II. / Patricio Ortiz

Patricio Ortiz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La misión Artemis II de la NASA ha finalizado con éxito este sábado tras el amerizaje de su tripulación frente a la costa de California en aguas del Pacífico. En este vídeo les mostramos los cuatro momentos clave del regreso de los cuatro astronautas de la misión: desde el momento que la cápsula Integrity se separa del módulo de servicio de la nave Orion, hasta que sus tripulantes son evacuados por un equipo de la armada de Estados Unidos.

Un descenso de más de diez minutos

La nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas de la misión, ha descendido a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17.07 horas (hora local) poniendo fin a una misión de diez días. Durante la reentrada a la tierra, que se ha prolongado durante unos 13 minutos, la cápsula ha soportado condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie que impidió las comunicaciones con tierra durante un periodo aproximado de seis minutos, y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados. Integrity y sus cuatro tripulantes alcanzaron los 40.234 kilómetros por hora mientras atravesaban la atmósfera.

El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, ha destacado que los sistemas críticos de la misión han funcionado conforme a lo previsto durante las fases más delicadas del regreso. "La tripulación de Artemis II está en casa. Los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje funcionaron según lo previsto y la prueba final se completó como se esperaba", ha celebrado.

Los astronautas se encuentran bien

La NASA ha confirmado, además, que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, que supone el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los pasos clave del programa Artemis.

Noticias relacionadas

El responsable de asuntos públicos del Centro Espacial Johnson, Rob Navias, ha destacado la precisión del operativo al asegurar que se trató de "un amerizaje perfecto en el punto exacto para Integrity", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Bloomberg.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
  2. Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto
  3. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  4. El Hospital Ramón y Cajal incluye a los primeros pacientes del mundo en un ensayo clínico con terapia CAR-T para la artritis reumatoide
  5. El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: 'Tengo 54 años y solo pienso en retirarme
  6. Retirado el camión que derramó 7.000 litros de líquido corrosivo y provocó el corte de la C-32
  7. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  8. Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: las grietas en el escudo térmico elevan la tensión

Adiós a los champús y geles monodosis de los hoteles: este verano empezarán a desaparecer

Adiós a los champús y geles monodosis de los hoteles: este verano empezarán a desaparecer

El Gobierno trabaja para salvar los escollos alertados por el Consejo de Estado y aprobar el martes la regularización de migrantes

El Gobierno trabaja para salvar los escollos alertados por el Consejo de Estado y aprobar el martes la regularización de migrantes

El ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica puede convertir el océano en emisor de CO2 y elevar aún más el calentamiento

El ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica puede convertir el océano en emisor de CO2 y elevar aún más el calentamiento

Vídeo | Así ha sido el descenso a la tierra de los astronautas de la misión Artemis II de la NASA

El FBI ofrece más de 20.000 euros por pistas de Ana María Henao, desaparecida en 2024 en Madrid

El FBI ofrece más de 20.000 euros por pistas de Ana María Henao, desaparecida en 2024 en Madrid

Así ha sido el regreso a la tierra de Artemis II

Cae una banda que atracaba comercios en Lleida y Tarragona usando coches robados que luego quemaba

Cae una banda que atracaba comercios en Lleida y Tarragona usando coches robados que luego quemaba

Liberados 70 jornaleros extranjeros a los que obligaban a trabajar en el campo como esclavos

Liberados 70 jornaleros extranjeros a los que obligaban a trabajar en el campo como esclavos