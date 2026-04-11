Dos vecinas de Sabadell demandan a la Sareb después de que les reclamaran 3 millones de euros por una hipoteca que no solicitaron

Dos vecinas de Sabadell han demandado a la Sareb después de que les reclamaran unos tres millones de euros a cada una por una hipoteca que no solicitaron. Las dos mujeres llegaron a un acuerdo con un promotor en 2004 para hacer una permuta de sus casas, donde construirían un bloque y podrían quedarse pisos por los metros cuadrados equivalentes a su antigua vivienda. En el contrato se establecía que las dos vecinas quedaban libres de cualquier tipo de carga, pero más adelante hizo falta un nuevo crédito y las mujeres se vieron empujadas a firmarlo como parte de los impulsores de la promoción, pero sin ninguna repercusión económica para ellas. En 2012, sin embargo, la empresa quebró y en 2024 recibieron la demanda de los importes de la deuda por parte de la Sareb.

La pesadilla de Victòria Brossa y Roser Miquel nació de un proyecto ilusionante. Ambas vivían en clásicas casas inglesas que definían el paisaje urbano del Sabadell antiguo, de planta baja, piso y tejado. En 2004, la promotora Wilder Bay SL les planteó una permuta, que consistía en ceder los terrenos de sus casas, situadas en la calle del Forn, en el barrio de la Creu Alta, a cambio de construir un bloque de pisos. De estos, les cederían el espacio que ocupaba su casa, unos 80 metros cuadrados, además de plazas de aparcamiento o trasteros.

El bloque de pisos en el que viven las afectadas y la casa que quedó al margen del proyecto de construcción, en la calle Forn de Sabadell / Albert Segura

“Las condiciones nos parecían bien, las casas eran viejas y hacía falta hacer reparaciones, a cambio nos entregaban un piso limpio de deudas”, explica Victòria Brossa, una de las afectadas. Un aspecto que es importante y que figura en el contrato de permuta que firmaron es que se especifica que se las exime de cualquier coste que se derive del proceso de construcción de la nueva finca.

"Mal asesoradas y engañadas"

No obstante, en 2010 la empresa les comunicó que hacía falta ampliar el crédito para terminar la promoción, un préstamo que se firmaría con la desaparecida Caixa Penedès por importe de más de seis millones de euros. “Todo el mundo les dijo que o lo aceptaban o se quedaban sin nada, estaban los abogados de la banca, el abogado y el administrador de la promotora y el notario”, explica Valeri Montseny, abogado de las afectadas.

El letrado considera que las mujeres estaban “mal asesoradas” y que fueron engañadas, sobre todo porque el promotor mantenía su compromiso de abonar los importes que les correspondiera pagar a ellas, fruto del acuerdo de permuta. “Ese consentimiento no estaba bien informado, y, en cualquier caso, sufrieron una coacción inmediata en aquel mismo momento”, añade.

El siguiente tropiezo fue en 2012, cuando la empresa entró en concurso de acreedores. Los pisos ya habían sido entregados, y las mujeres aseguran que vivían con la tranquilidad de que el promotor seguía asumiendo los gastos correspondientes, como habían acordado por escrito y ante notario. Pero no fue así.

“Al cabo de 15 años nos llegó un burofax de la Sareb, pensábamos que estaba todo liquidado y que no debíamos nada”, explica Roser Miquel, que asegura que a su edad —ambas afectadas tienen más de 70 años— lo están pasando muy mal. “Nos quedamos blancos, llegó por Navidad, y lo pasamos fatal, no nos lo creíamos”, añade Victòria.

En este sentido, asegura que tienen una “rabia inmensa” porque se sienten engañadas, pero al mismo tiempo tienen mucha confianza en su abogado. Si no asumen su responsabilidad y el juez considera que así deben hacerlo, su domicilio puede verse afectado por un proceso de ejecución hipotecaria con la consiguiente subasta.

Demanda de las afectadas

Su respuesta fue la de contraatacar con una demanda a la Sareb, en la que piden que no se les reclame ningún importe. Lo justifican porque ellas no eran responsables económicas de ningún gasto derivado de la acción de la promotora y que los contratos de permuta lo reflejan en todo momento, con el compromiso del promotor de asumir todas las cargas que se atribuyera a las mujeres.

“Pedimos el cumplimiento íntegro del contrato; en caso de que la Sareb se oponga diciendo que ellas consintieron la hipoteca, ese consentimiento estaba viciado de nulidad, además de una serie de hechos constitutivos, que permitan al juez concluir la inexigibilidad y la extinción del derecho de crédito respecto a mis clientas y de la hipoteca”, ha explicado Montseny. Remarca que no niegan que exista esta deuda, pero que esta no debe estar vinculada a ellas, sino a la promotora, ahora desaparecida.

Una de las primeras consecuencias, y que incluso puede apreciarse como una pequeña victoria, es que la jueza ya ha acordado una medida cautelar que el letrado considera importante. Consiste en hacer que quede reflejado en el Registro de la Propiedad que, en caso de que el juez del proceso de ejecución hipotecaria acuerde la subasta de los pisos, podría quedar todo en papel mojado: “Cualquier persona que concurra a esta subasta y quiera comprar estas fincas, ya sean pisos, trasteros o párquings, debe tener noticia de que todo esto puede quedar nulo si se resuelve la demanda que hemos presentado nosotros”, detalla.

“Persiguiendo” la deuda

Fuentes de la Sareb han detallado a la ACN que son conocedoras del caso, y confirman que no ven mala fe por parte de las propietarias, si bien habría habido una mala praxis por parte de la promotora. Así, consideran que la empresa no actuó correctamente y no canceló las hipotecas, como habían pactado con las afectadas y sin que estas tuvieran constancia de ello.

Con todo, el “banco malo” señala que desde su creación, en 2012, su objetivo ha sido asumir activos tóxicos de las desaparecidas cajas de ahorros de todo el Estado, y que en el caso del inmueble en cuestión han actuado con el resto de viviendas del bloque, porque eran propiedad de la empresa. En el caso de las afectadas, ellas son las legítimas propietarias, pero la deuda sigue existiendo con la Sareb, motivo por el cual les reclaman los importes que no han abonado, con sus intereses correspondientes como firmantes del préstamo: “Nuestro trabajo es perseguir la deuda”, detallan desde la Sareb.

Las fuentes aseguran que el objetivo es siempre llegar a acuerdos previos al juicio, y que en este caso concreto tienen la voluntad de mantener una vía de diálogo para encontrar una solución. Con todo, fuentes del Ayuntamiento de Sabadell han detallado a la ACN que al conocer la situación de las vecinas se pusieron en contacto con ellas y que desde entonces ese contacto es regular: “Hemos hecho un oficio a la Sareb a escala institucional para decirles que somos conocedores del caso y que queremos hablar de ello porque nos preocupa mucho”, destacan desde el consistorio.

Noticias relacionadas

El próximo miércoles el magistrado ha citado a las partes en el Juzgado de Sabadell para celebrar la primera vista y, con toda probabilidad, señalar fecha de juicio.