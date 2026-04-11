Película francesa
El emblemático teatro de Reus que ya está en la historia del cine
"Amor por la comida": Estos son los 5 mejores restaurantes de Reus según las reseñas de TripAdvisor
"Ningún plato decepciona": el restaurante de Reus adorado por sus croquetas y sus "bravas picantonas"
Neus Castellet
Los hermanos Jean-Marie y Arnaud Larrieu son los artífices de la película 'Los últimos días del mundo', publicada en 2009, y donde los espectadores pueden disfrutar de varios rincones emblemáticos de Catalunya, entre los que se encuentra el Teatro Fortuny, en Reus.
El protagonista de esta película francesa, Robinson Laborde, vive un importante vuelco emocional en un momento en el que el fin del mundo parece inminente. Y deja a su mujer para ir en busca de una chica con quien ha tenido un apasionado romance. En 'Los últimos días del mundo', este personaje recorre el sur de Francia y los pirineos catalanes hasta llegar, primero a Barcelona, y después a Tarragona.
Durante estos 10 últimos días del mundo -al menos tal y como se conoce- Laborde recorre Catalunya y llega a Reus, concretamente al teatro Fortuny, donde se rodó una parte de la película antes de seguir haciendo kilómetros hasta llegar al Casco Antiguo de Tarragona.
El teatro Fortuny es un lugar emblemático en Reus. Se abrió al público por primera vez en 1882 con el objetivo de equipararse culturalmente a otras ciudades catalanas. Y desde este septiembre el ayuntamiento ha convertido este lugar en uno más de la oferta turística, ofreciendo visitas guiadas de hasta 45 minutos.
- Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
- Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- El Hospital Ramón y Cajal incluye a los primeros pacientes del mundo en un ensayo clínico con terapia CAR-T para la artritis reumatoide
- El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: 'Tengo 54 años y solo pienso en retirarme
- Retirado el camión que derramó 7.000 litros de líquido corrosivo y provocó el corte de la C-32
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: las grietas en el escudo térmico elevan la tensión