"Salí del Opus porque lo vi era cristinano"

“Yo salí del Opus Dei por fe, lo que estaba viviendo allí no era cristiano. Creía que el mundo era un lugar mejor de lo que ellos me habían explicado”, sostiene Marina Pereda (Miranda de Ebro, 1989). Este Sant Jordi se estrena como autora firmando ‘La Obra’ (Aguilar), donde relata su etapa como “novia de Dios de los 14 años a los 25” más de una década después de haberla superado.

'La obra' / Cedida

Antes que agregada de organización –fieles célibes que, a diferencia de los numerarios, pueden vivir con sus familias o en sus domicilios– la escritora cuenta su infancia en el seno de una modesta familia opusina de siete hermanos. En vez de amigo invisible ella charlaba con Santi, su ángel de la guarda, echaba la tarde en el club con pizpiretas numerarias más parecidas a María Pombo que a las monjas y cayó de rodillas llorando frente al televisor cuando se enteró de la muerte de Juan Pablo II en 2005, el papa que canonizó a Escrivá de Balaguer y que dio al Opus Dei el régimen particular de prelatura.

Pero la bisoñez de su relato se vuelve tenebrosa según avanza y aparece el cilicio y otras mortificaciones corporales como las duchas con agua fría, trabajos en centros de la Obra a cambio de techo y comida, sin sueldo ni cotización alguna, y un miedo terrorífico al otro sexo, que solo divisa en la lejanía. “Fui una privilegiada porque conseguí ayuda a tiempo de una psicóloga externa, intentaron ponerme a una del Opus pero me negué”, explica por teléfono Marina Pereda: “He visto a gente medicalizada dentro de la organización y las consecuencias son devastadoras”. A quienes sientan que su salud mental peligra y quieran abandonar el Opus Dei, les recomienda los psicólogos especializados del AIS (Atenció i Investigació de Socioaddiccions) y otros recursos como AFISE (Asociación de Apoyo a Afectados e Información sobre Sectas).

Antes de convertirla en libro, Marina Pereda compartió su vivencia en una obra de teatro. En 2025, también participó junto con otras 12 mujeres en ‘El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei’, la serie documental de Mediapro Studio para HBO Max escrita y dirigida por Mònica Terribas: los mensajes y llamadas le siguen llegando a día de hoy, “en un goteo incesante”, asegura Pereda. “Mujeres con edades que van de los 26 a los 70 años, de países distintos, como Irlanda, España, México o El Salvador, cuentan las mismas experiencias o muy parecidas, lo que demuestra que las prácticas del Opus Dei son algo sistémico y persistente en el tiempo, no una mala experiencia personal como les hacen creer a ellas”, defiende Terribas.

El comunicado

“Jamás ha existido ‘reclutamiento’ no informado o forzado”, ‘trata’ ni “reducción a la servidumbre” o un “sistema abusivo” para manipular a las personas”, se pronunció el Opus Dei ante el estreno de ‘El minuto heroico’, en el que no quiso participar con portavoz alguno: “Estas afirmaciones son una descontextualización de la formación o la vocación que eligieron libremente algunas mujeres. Se trata de una narrativa impulsada por un abogado argentino y reforzada por varios expertos conocidos”, añadía el comunicado que emitió la organización.

El abogado al que se referían, Sebastián Sal, representa a un grupo de 43 exnumerarias auxiliares argentinas que estuvieron trabajando como empleadas domésticas para el Opus Dei en “jornadas agotadoras sin recibir salario” durante décadas. Según sostienen, las captaron cuando eran menores, con la promesa de educación y casa: diez de ellas fueron traídas desde Paraguay, sin residencia legal ni documentación argentina. “La de numerarias auxiliares es la categoría más baja dentro del Opus Dei y la más sumisa, se dedican a limpiar y cocinar, a los cuidados, y no existen numerarios auxiliares hombres. El Opus iba a los pueblos a reclutar a niñas vírgenes de familias creyentes”, resume Marina Pereda.

Los cargos que presentan en Argentina son de reducción a la servidumbre y trata de personas; la justicia argentina acusó incluso a Mariano Fazio, segundo al mando global de la organización. El caso llegó al Vaticano: Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, tuvo que explicarle el febrero pasado al papa León XIV “la perspectiva institucional sobre algunas controversias puntuales en Argentina”, anunció la organización, en un momento en que también están en estudio y revisión de la Santa Sede los estatutos del Opus Dei, un proceso que inició el papa Francisco en 2022.

León XIV también se reunió el mes pasado 40 minutos con Gareth Gore, autor de ‘Opus’, un libro muy crítico con el Opus, al que acusa de manipulación y maltrato de sus miembros. Según Gore, el papa le felicitó por su “trabajo riguroso”, el Vaticano no realizó ninguna declaración oficial sobre la visita. ¿Algo se está moviendo en la Iglesia? “Al hacer el documental, me llamó la atención el hermetismo, su falta de comunicación con la ciudadanía”, sostiene Mònica Terribas.

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“Los miembros del Opus Dei no están preocupados por los estatutos, no es lo que rige su vida, allí no pone por ejemplo que la edad media de ingreso sea los 14 años y medio, como sucede en la práctica”, añade Marina Pereda: “Debería cambiarse la jerarquía, pero yo en lo que creo es en la prevención, en explicar a las familias qué es lo que pasa ahí dentro para evitar que sus hijos entren. Creo en que los que hemos sobrevivido compartamos nuestra historia”.