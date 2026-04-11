Cae una banda que atracaba comercios en Lleida y Tarragona usando coches robados que luego quemaba

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado a un grupo criminal que cometió varios atracos entre el 14 y el 17 de marzo en las comarcas de Urgell, Les Garrigues y la Conca de Barberà, para los que utilizaban vehículos robados y que quemaban tras dar el golpe. Los agentes han detenido a cuatro personas en L'Espluga de Francolí, Tàrrega y Cervera, a las que vincula con asaltos a estancos y supermercados que perpetraban con violencia e intimidación. Para ellos, usaban habitualmente cuchillos de grandes dimensiones y cubriéndose el rostro con máscaras.

La policía ha explicado que los arrestados se apropiaban presuntamente de coches mediante un dispositivo electrónico que interfería en el sistema inmovilizador de los automóviles. Una vez que se los habían adueñado, se trasladaban con el vehículo sustraído a los comercios donde cometían los robos. Posteriormente, huían con el coche y lo incendiaban con rapidez para destruir pruebas y no dejar rastro de su participación. Siempre los calcinaban en la misma zona del Urgell.

Los acusados son tres hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 25 y los 39 años. Se les incrimina por los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, sustracciones de vehículos, robos con violencia e intimidación y daños por incendio. Se les achaca la sustracción de múltiples vehículos. Los investigadores localizaron seis vehículos robados e incendiados por la banda en menos de 48 horas.

Los Mossos señalan que la banda pasó a la acción el 16 de marzo, con un primer atraco en un supermercado de Montblanc. Allí sustrajo casi 1.500 euros. Al día siguiente, cometió tres robos en menos de 15 minutos por la mañana, en estancos de Belianes, Bellpuig y Anglesola. Luego, prendieron fuego al coche que utilizaron en las afueras de Tàrrega. Aquella misma jornada aún protagonizaron un cuarto asalto, al atardecer, en un supermercado de Verdú.

Los investigadores se percataron de que los ladrones se escapaban con celeridad y contaban con el apoyo de un segundo vehículo, encargado de las tareas de contravigilancia. Además, descubrieron que parte de los miembros de la banda se afincaban en un inmueble en L'Espluga de Francolí. Allí cubrían labores de contravigilancia para evitar ser localizados. Los Mossos registraron el domicilio por orden del juzgado de instrucción número 2 de Cervera el 31 de marzo y detuvieron a una persona.

En la vivienda, los agentes se incautaron de dispositivos electrónicos que los investigados usaban para sustraer coches. También hallaron móviles y prendas de ropa que los asaltantes usaban durante los atracos. También recuperaron relojes y aparatos electrónicos que los policías sospechan que fueron hurtados. En paralelo al registro en la casa, los mossos arrestaron a otras dos personas en Tàrrega, donde intervinieron un vehículo que el grupo empleaba para sus labores de contravigilancia y para huir después de quemar los automóviles robados.

La última detención tuvo lugar el 9 de abril, en Cervera. Dos de los acusados acumulan más de una treintena de antecedentes delictivos.