Las playas catalanas aumentan un 6% los chiringuitos y los servicios ante la temporada de baño

Los 68 municipios catalanes que tienen costa han solicitado permisos al Departament de Territori de la Generalitat para instalar 6.285 servicios de uso temporal en sus playas durante la temporada de baño, como chiringuitos, rampas de acceso, alquiler de sombrillas o lavabos. La conselleria ha informado este sábado de que las peticiones son un 6% superiores a las de la campaña anterior y todas están relacionadas con servicios que se prestan a los bañistas, ya sean comerciales o no, considerados ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre.

Estas ocupaciones en playas y paseos marítimos pueden ser de uso comercial, como chiringuitos, alquiler de embarcaciones o de parasoles; o no comercial, como duchas, rampas de acceso, puntos de información o servicios sanitarios. En la mayoría de los casos, se instalan ya durante la Semana Santa. Las propuestas se han de presentar antes de finales de año para poder tramitar la autorización, que Territori concede tras consultar con los ayuntamientos.

Las 6.285 solicitudes presentadas este año corresponden a servicios que se prestan en 621 playas y frentes marítimos y fluviales de toda Catalunya. La mayor parte de ellas, un 67,5 %, son de uso no comercial, y las otras 2.038 (el 32,43 %) tienen carácter comercial, una cifra ligeramente inferior a la del pasado año.

Por zonas, el 39,29 % de las solicitudes corresponden a la provincia de Girona; el 19,89 % a la de Barcelona (excluyendo a la capital catalana, que tiene un régimen especial); el 16,34 % a los municipios del Penedès; el 14,59 % a Tarragona y el 9,24 % a las Terres de l'Ebre. Para la concesión de estos permisos, el departamento expresa que ha establecido una dinámica de interlocución con los ayuntamientos para garantizar un litoral sostenible y asequible a los usuarios.