El hábito de añadir sal a los alimentos después de prepararlos depende de diferentes factores para hombres y mujeres

Investigadores de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (Brasil) se propusieron averiguar quiénes, entre los adultos mayores, son más propensos a añadir sal a los alimentos, ya que la sal que se añade a los alimentos después de su preparación representa entre el 6 y el 20 por ciento de la ingesta total de sal.

Se sabe que este comportamiento varía entre los distintos grupos sociodemográficos, pero en diferentes contextos culturales y sociales no siempre está claro quién es más propenso a usar el salero. Cabe recordar que la sal se ha utilizado como condimento y conservante de alimentos durante miles de años, pero su consumo excesivo puede provocar diversas enfermedades, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y renales.

Además, el consumo excesivo de sal acelera el deterioro cognitivo. Para evitar un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades debido al consumo excesivo de sal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos no consuman más de cinco gramos de sal al día.

Más hombres que mujeres añaden sal en la mesa

"Añadir sal a la comida en la mesa sigue siendo un hábito relativamente común entre los adultos mayores y se da con más frecuencia entre los hombres que entre las mujeres", cuenta la primera autora, la doctora Flávia Brito, profesora asociada de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, quien ha publicado su estudio en 'Frontiers in Public Health'.

"Sin embargo, el comportamiento de las mujeres a la hora de añadir sal se asoció con una gama más amplia de características sociales y dietéticas que el de los hombres", añade la coautora, la doctora Débora Santos, catedrática titular de la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

El estudio utilizó datos de encuestas de 2016 y 2017 de más de 8.300 adultos brasileños de 60 años o más. Los participantes recordaron sus elecciones alimentarias de las 24 horas previas y se les preguntó si tenían o no el hábito de añadir sal extra a la comida. Las variables independientes que los investigadores incluyeron en su análisis fueron el sexo, los grupos de edad mayores de 60 años, los años de educación, si vivían solos o acompañados, los ingresos familiares, la zona de residencia y si los participantes incluían alimentos ultraprocesados, frutas y verduras en su dieta.

Los resultados mostraron que el 12,7% de los hombres y el 9,4% de las mujeres añadían sal a sus comidas. Se identificaron diferentes factores sociodemográficos que influyen en el consumo de sal en la mesa, independientemente del sexo. "Entre los hombres, pocas variables se asociaron con el hábito de añadir sal, lo que sugiere que su comportamiento puede estar menos directamente relacionado con patrones dietéticos específicos", señala Brito.

"Por otro lado, el comportamiento de las mujeres a la hora de añadir sal parecía estar más estrechamente relacionado con patrones dietéticos más amplios y características contextuales", apunta Santos.

Factores sociales y hábitos dietéticos influyen en el consumo

Entre los hombres, solo dos factores se asociaron significativamente con el consumo de sal adicional. Quienes seguían una dieta especial para la hipertensión arterial tenían menos de la mitad de probabilidades de hacerlo que quienes no seguían ninguna dieta de este tipo. Los hombres que vivían solos tenían un 62% más de probabilidades de consumir sal adicional que quienes vivían con otras personas.

Las mujeres tenían un 68% más de probabilidades de consumir sal adicional si no seguían una dieta para controlar la hipertensión arterial. Si vivían en zonas urbanas o consumían con frecuencia alimentos ultraprocesados, las probabilidades se duplicaban. Sin embargo, para las mujeres que consumían frutas o verduras con regularidad, la probabilidad era un 81% o un 40% menor, respectivamente. Esto podría deberse a que este grupo presta más atención a la calidad de la dieta, incluyendo la reducción del consumo de sal.

El equipo señaló que el estudio no revela relaciones causales. Además, los participantes informaron sobre su propio comportamiento al añadir sal, por lo que los datos podrían estar sesgados. También es posible que el consumo de sal haya cambiado desde que se realizó la encuesta.

Reducir la sal: costumbre, industria y medidas prácticas

Según el equipo de investigación, añadir sal extra puede deberse tanto al gusto como a la costumbre. El consumo frecuente de alimentos con alto contenido de sodio puede reducir la sensibilidad a los sabores salados, lo que puede llevar a que las personas prefieran un sabor más intenso. Sin embargo, añadir sal extra puede ser más una cuestión de costumbre que de mejorar el sabor. Para reducir el consumo general de sal, es necesario implementar medidas para disminuir el contenido de sodio en los alimentos industrializados y ultraprocesados.

Además de las medidas relacionadas con la producción de alimentos, en particular los alimentos procesados, también existen medidas que cada persona puede tomar individualmente. Dadas las diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres con respecto al consumo de sal, los investigadores señalaron que las campañas destinadas a reducir el uso adicional de sal deberían adaptarse a los diferentes grupos de población, incluyendo el género y las características del estilo de vida.

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"El uso de hierbas y condimentos naturales como alternativas a la sal, o técnicas culinarias como el uso de la acidez de los cítricos, pueden ayudar a reducir el consumo discrecional de sal sin comprometer el sabor de los alimentos", concluye Santos. "Estrategias prácticas, como evitar colocar los saleros en la mesa de forma rutinaria, también pueden contribuir a reducir el consumo habitual de sal".