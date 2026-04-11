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Los fontaneros coinciden: "El mayor problema empieza cuando no haces mantenimiento"

Profesionales del sector advierten de que la mayoría de averías graves podrían evitarse con revisiones básicas en casa

Cuchara de sal en el lavabo: el secreto del fontanero que cada vez copia más gente

Los fontaneros inciden en la importancia del mantenimiento de las instalaciones para evitar averías.

Los fontaneros inciden en la importancia del mantenimiento de las instalaciones para evitar averías. / INFORMACIÓN

J.A Giménez

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No hace falta una gran fuga para que empiecen los problemas. Los fontaneros lo tienen claro: el origen de la mayoría de averías no está en un fallo repentino, sino en el abandono.

"El mantenimiento preventivo en fontanería es fundamental para evitar problemas mayores y costosos en el futuro", señalan expertos del sector, que insisten en que muchas incidencias domésticas se podrían evitar con revisiones periódicas.

La realidad es sencilla: las tuberías no suelen romperse de un día para otro. Antes dan señales: pequeñas fugas, corrosión, bajadas de presión o desagües que empiezan a atascarse son avisos claros de que algo no va bien.

Sin embargo, en la mayoría de hogares esas señales se ignoran.

El error más común en casa

Los profesionales coinciden en que el fallo más habitual es no revisar instalaciones hasta que ya es tarde. Y cuando llega la avería, el problema suele ser mayor… y más caro.

Revisar tuberías, limpiar desagües o controlar la presión del agua son gestos básicos que pueden alargar la vida útil de la instalación y evitar daños importantes.

En comunidades de vecinos ocurre lo mismo. La falta de mantenimiento acaba derivando en filtraciones, obstrucciones o roturas que afectan a varios hogares. Por eso, los expertos recomiendan inspecciones periódicas para detectar problemas antes de que se agraven .

Lo que nunca deberías hacer

Además del mantenimiento, hay prácticas que los fontaneros señalan una y otra vez:

  • Usar el inodoro como papelera
  • Tirar grasas o aceites por el fregadero
  • Utilizar productos químicos agresivos sin control

Estas acciones, aparentemente inofensivas, son una de las principales causas de atascos y deterioro de las tuberías.

Un oficio invisible... hasta que falla

El trabajo del fontanero suele pasar desapercibido hasta que hay una avería. Pero su labor es clave: instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de agua, desagüe o calefacción en viviendas y edificios. Y ahí está la paradoja: cuanto menos se nota, mejor funciona.

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Por eso, el consenso entre profesionales es claro y casi repetido como un mantra: no esperes a que haya un problema. Porque cuando el agua empieza a salir donde no debe… ya es tarde.

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