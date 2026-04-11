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Declarado un incendio en el reactor de la empresa Euromed en Mollet del Vallès

Según informa Bombers a través de su cuenta en X, las llamas ya están controladas

Incendio declarado esta madrugada en Mollet del Vallès

Incendio declarado esta madrugada en Mollet del Vallès

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Protecció Civil ha activado esta madrugada el Plan especial de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT) por un incendio en la empresa Euromed situada en Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Los servicios de seguridad de la empresa alertaron al teléfono de emergencias 112 a las 04.22 horas indicando que se había producido un incendio en un reactor de etilo y etanol, y hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Sistema de Emergencias Médicas y Policía Local.

Incendio ya estabilizado

Los Bomberos de la Generalitat se encuetran trabajando en la extinción del incendio con 16 dotaciones, junto a personal del Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT). De éstas, 9 son vehículos de agua, 3 autoescaleras, 3 vehículos ligeros de mando y un vehículo de intervención sanitaria rápida del Grupo Operativo de Apoyo (GROS) con personal del SEM. En estos momentos, según informan Bombers de la Generalitat a través de X, las llamas ya están controladas.

En la actualidad se descarta cualquier afectación en el exterior de las instalaciones. Por su parte, el SEM está valorando si existen afectados.

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