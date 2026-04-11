Suceso
Declarado un incendio en el reactor de la empresa Euromed en Mollet del Vallès
Según informa Bombers a través de su cuenta en X, las llamas ya están controladas
Protecció Civil ha activado esta madrugada el Plan especial de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT) por un incendio en la empresa Euromed situada en Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
Los servicios de seguridad de la empresa alertaron al teléfono de emergencias 112 a las 04.22 horas indicando que se había producido un incendio en un reactor de etilo y etanol, y hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Sistema de Emergencias Médicas y Policía Local.
Incendio ya estabilizado
Los Bomberos de la Generalitat se encuetran trabajando en la extinción del incendio con 16 dotaciones, junto a personal del Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT). De éstas, 9 son vehículos de agua, 3 autoescaleras, 3 vehículos ligeros de mando y un vehículo de intervención sanitaria rápida del Grupo Operativo de Apoyo (GROS) con personal del SEM. En estos momentos, según informan Bombers de la Generalitat a través de X, las llamas ya están controladas.
En la actualidad se descarta cualquier afectación en el exterior de las instalaciones. Por su parte, el SEM está valorando si existen afectados.
Cortada la AP-7
Por la proximidad del incendio en la AP-7 los Mossos d'Esquadra le han cortado en ambos sentidos a la altura del municipio. Aparte, también está restringido el acceso al polígono y se pide a la ciudadanía no acercarse a la zona para facilitar las labores de los servicios de emergencias.
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