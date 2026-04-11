Adif acelera la tala de árboles junto a las vías para reducir los incidentes en Rodalies

El Gobierno ha volcado en su intento por apaciguar la crisis ferroviaria en Catalunya originada tras el accidente de Gelida hasta 186 millones de euros, según reveló este martes el ministro de Transportes, Óscar Puente. Gran parte de este dinero se traduce en la revisión de 690 elementos de la infraestructura y el despliegue de más de 400 efectivos de Adif . En concreto, según fuentes de la empresa estatal, unos 50 inspectores y alrededor de 360 operarios de media han estado cada semana en Catalunya desde el pasado 20 de enero. Gran parte de estos elementos revisados, concentrados en unos 33 tramos negros, son taludes y trincheras como la que cedió en Gelida y provocó el fatídico siniestro qe obligó a cortar completamente la línea R4 en ese tramo y a revisar todas las otras líneas. Además, la administradora de infraestructuras también ha puesto el acento en la tala de árboles, algo que estabiliza estos terraplenes y que, por otro lado, evitar la caída de vegetación a la vía, otro de las grandes causas tanto de retrasos como de accidentes en la red ferroviaria catalana.

El despliegue de medios para llevar a este cabos tiene pocos precedentes. Adif tiene vigente un contrato de control de la vegetación con una duración de dos años por un total de 11.291.600 euros y otro de mantenimiento que también incluye partidas específicas para la tala de árboles que reúne en su conjunto otros 63,5 millones. Además, “la práctica totalidad” de los contratos de emergencia, en palabras de responsables de Adif, que se han aprobado estas semanas para realizar obras urgentes está dedicado al mantenimiento de trincheras y, por lo tanto, incluyen también la retirada de árboles. Todo junto, la inversión llega hasta los 107 millones de euros.

Además, según las mismas voces de la empresa pública, ya se está preparando una nueva licitación específica para la tala de árboles que podría estar lista para el próximo mes de septiembre.

Son unos números que han permitido a Adif retirar hasta 13.680 árboles en lo que va de año. Una gran parte de ellos (5.745), han sido del trayecto entre Maçanet y Portbou de la R11 y de la RG1, una de las líneas que más padece la caída de árboles en las vías. Pocas semanas atrás, precisamente, un tren de la R11 colisionó contra uno a la altura del municipio de Sant Jordi Desvalls (Gironès), en un incidente que no dejó heridos.

Cortes y limitaciones

Son precisamente este número elevado de obras y de incidencias las que han provocado la mayoría de limitaciones temporales de velodiad que aún retrasan los trayectos de los trenes de Rodalies allí donde se ha restablecido el servicio. Y es que aún perduran en el entramado ferroviario catalán 179 de estas restricciones, 35 menos que a inicios del mes de marzo –cuando se registró el máximo de 216–, pero casi 100 más que las que se registraban el 1 de enero. Además, todavía quedan por reabrir tramos de la R15 entre Reus y Riba-Roja d’Ebre; el de la R8 entre Martorell y Rubí; el de la R3 entre Puigcerdà y Ripoll y el de la de la R4 entre Terrassa y Manresa, que funciona hoy por hoy con trenes lanzadera y buses complementarios.

También siguen sin ofrecer sus servicios la línea R7 y la R3 entre L’Hospitalet y La Garriga, por obras programadas antes de la crisis de Gelida. A pesar de estos cortes, fuentes de Rodalies aseguran que la oferta diaria de trenes programados es ya un 94% de la que había antes de que estallara la crisis. De hecho, los cálculos de la operadora ferroviaria aseguran que solo se programan menos trenes ahora en la R3, la R4 y la RG1.

Obras a buen ritmo

Más allá de que se hayan recuperado o no los horarios habituales, está claro que las obras de Adif en el túnel de Rubí y en los túneles del Garraf impiden que la normalidad en la red sea absoluta, aunque, de momento, los trabajos avanzan según lo previsto. Fuentes de la compañía aseguran que en el túnel de Rubí los trabajos de emergencia que obligaron a cerrar el túnel totalmente –poniendo en jaque el tráfico ferroviario de mercancías catalán– siguen el calendario previsto y, por lo tanto, podrán reabrir la primera semana de mayo. Los operarios, de hecho, ya han acabado de reforzar los 60 metros de túnel más perjudicados. La actuación urgente ha costado unos 3,5 millones de euros.

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Imagen actual del túnel de Rubí, mientras se refuerza su estructura interna / Adif

Por otro lado, las obras en los túneles del Garraf, que han cortado todas las líneas de Regionals del sur en Sant Vicenç de Calders, también avanzan según lo previsto. Una vez encarados los trabajos en la vía del lado más próxima al mar, las obras empiezan ahora a reforzar la vía paralela.