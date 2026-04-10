La testigo que denunció el maltrato al bebé del Vall d'Hebron: "El padre le tapaba la boca cuando lloraba y zarandeaba la cama"

El padre del bebé presuntamente maltratado, que ingresó en el Hospital Vall d’Hebron el pasado 16 de marzo, "tapó la boca a su hijo” y “zarandeaba la cama en la que se encontraba” de forma “brutal” durante su hospitalización por las fracturas que sufría y por una lesión interna compatible con una supuesta agresión sexual con penetración, según la documentación, incluida en el proceso judicial, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Una mujer de habla inglesa, que compartía habitación en el centro sanitario barcelonés con su hijo, explicó esta situación al personal sanitario. “Por favor, ayuden al bebé” (“please, help the baby”), imploró. Los responsables del hospital definieron la actuación del progenitor del niño, R. R., encarcelado junto con su esposa, N. F., como una “situación compatible con violencia infantil”. El pequeño abandonó hace unos días la UCI y no presenta nuevas lesiones.

El juez de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Barcelona, encargado de investigar los presuntos malos tratos, requirió a Vall d’Hebron el pasado 19 de marzo, un día antes de que los padres del pequeño fueran detenidos por los Mossos, un informe sobre unos hechos ocurridos en el hospital. Este documento, incorporado al auto de prisión de ambos progenitores, detalla que una mujer que compartía habitación con el bebé presuntamente maltratado pidió el 18 de marzo hablar con el personal sanitario “de forma discreta”. Esta testigo se mostraba “visiblemente asustada (temblando), asustada y preocupada por el niño, y reclama que por favor ayuden al pequeño”. Esta conversación se produjo momentos antes de que Vall d’Hebron activara el protocolo de violencia infantil y de que los padres del niño fueran detenidos por los Mossos. Días después, R. R. y N. F. fueron encarcelados por orden del juez instructor.

Cuando los médicos informaron a los progenitores de las graves lesiones de su hijo, la madre se mostró "angustiada" y el padre "no dijo nada, no mostró ninguna reaccion"

Ante la inquietud de la testigo y de “forma inmediata”, los responsables del hospital ofrecieron a la mujer un lugar donde hablar a solas. Esta mujer expuso en inglés una situación compatible con una actitud agresiva por parte del padre del bebé. En concreto, explicó que durante las dos noches en las que el pequeño, que entonces tenía solo un mes y medio, estuvo en la habitación, observó que el padre, R. R., mientras el bebé lloraba insistentemente, “tapaba la boca a su hijo” y “zarandeaba” la cama en la que se encontraba el niño de “forma brutal”. La mujer añadió que, cuando el progenitor daba el biberón al menor, “lo hacía con brusquedad y sin cuidado”. Incluso precisó que se lo preparaba con “agua fría” y se lo ponía en la boca con “agresividad”. Esta situación, añadió la testigo, se producía sin la presencia de la madre, aunque también relató que, cuando ambos progenitores estaban en la habitación y su hijo “lloraba mucho”, “ninguno de los dos lo cogía para calmarlo”.

La reacción de los padres

El mismo informe de Vall d’Hebron incorporado a la causa relata que, entre el 16 de marzo, cuando ingresó el bebé en el hospital, y el 18 del mismo mes, cuando se activó el protocolo, ningún profesional sanitario había advertido de un “comportamiento inadecuado de los progenitores”. Sin embargo, se expone que, cuando el equipo médico y de trabajo social sanitario informó a los progenitores de las “lesiones graves” que sufría el pequeño “sin explicación causal”, la madre se encontraba “muy angustiada”, sin poder explicar los motivos que habrían producido estas heridas, mientras que el “padre no dice nada ni muestra ninguna reacción”.

Los imputados no supieron explicar al juez el origen de las lesiones que tenía su hijo, aunque su defensa lo atribuye a un gen del padre

Según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, durante su declaración ante el juez, los dos imputados tampoco supieron explicar el origen de las lesiones que tenía su hijo. Tanto la pediatra que atendió al bebé como el médico forense descartaron que hubieran sido producidas por algún tipo de enfermedad grave. Además de fracturas óseas y lesiones en el cerebro, posiblemente a causa de zarandeos, el bebé presenta una lesión interna que, según los investigadores, podría ser compatible con una agresión sexual con penetración.

En su corta vida, el bebé, que permanece ingresado, pasó por cuatro centros sanitarios antes de recalar en el Hospital Vall d’Hebron. En concreto, fue atendido en el CAP Roger de Flor y en los hospitales del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau. En este último centro sanitario estuvo en dos ocasiones. En la última, el 16 de marzo, los médicos que le atendieron detectaron la posibilidad de que el menor hubiera padecido malos tratos, por lo que dieron la voz de alarma y enviaron al pequeño a la unidad especializada de Vall d’Hebron, que finalmente formalizó la activación del protocolo y avisó al juez y a los Mossos, que procedieron el 18 de marzo a la detención de los padres. Dos días después, el juez decretó su ingreso en prisión sin fianza por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, así como por las elevadas penas que comportan los delitos que se les atribuyen. La abogada del padre ha pedido que se realicen pruebas genéticas al pequeño, ya que su cliente tiene un gen compatible con distrofia muscular.