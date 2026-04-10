El sindicato Professors de Secundària propone una nueva huelga unitaria docente para la diada de Sant Jordi

El sindicato Professors de Secundària (Aspepc-sps) -el segundo con más representación en el conjunto de la escuela pública y el primero en los institutos- ha propuesto este viernes organizar una huelga unitaria docente para el próximo 23 de abril, Diada de Sant Jordi, como "paso previo a la convocatoria de una nueva huelga semanal por territorios en mayo". Según ha informado el sindicato docente en un comunicado, esta decisión llega al día siguiente del encuentro con la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, del que Aspepc-sps salió con una sensación negativa (igual que Ustec).

"Se ha podido constatar que no parece haber demasiada voluntad de maniobra por parte del Govern respecto al pacto alcanzado el mes pasado, especialmente en materia salarial, que consideramos prioritaria", ha aseverado la entidad, que dice ser "probablemente" el sindicato más descontento con el resultado del pacto.

El sindicato asegura que ha podido constatar que no parece haber demasiada voluntad de maniobra por parte del Govern respecto al pacto, "especialmente en materia salarial", que consideran prioritaria

Por esta razón, ha puesto sobre la mesa organizar una huelga unitaria docente para Sant Jordi como antesala de una nueva huelga semanal por territorios en mayo, una propuesta que la organización trasladará al resto de sindicatos, con quienes prevé anunciar próximamente nuevas acciones conjuntas.

"Grave error político"

Respecto al acuerdo, sellado por el Govern con una parte minoritaria de los sindicatos del sector (CCOO y UGT), Aspepc-sps ha asegurado que es un "grave error político, como demuestra el éxito de las últimas huelgas del 16 al 20 de marzo", una situación que considera que solo puede reconducirse con nuevas negociaciones.

Entre sus reivindicaciones, el sindicato reclama un “aumento significativo” del complemento específico, la devolución de la deuda de los sexenios, la convocatoria de cátedras de secundaria y la mejora de los complementos de coordinaciones y tutorías.