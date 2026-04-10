Seis de cada 10 prestaciones de Dependencia se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado este viernes la primera entrega del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de 2026, correspondiente al primer trimestre del año. Entre los principales indicadores, que el número de personas con prestación asciende a 1.655.446, una cifra récord, reseña el Ministerio y que un 57% de las prestaciones se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano. Además, que las listas de espera se siguen reduciendo, bajando un 16,6%, con 30.283 personas menos respecto a marzo de 2025. El tiempo medio de tramitación de las prestaciones se ha acotado 12 días en este primer trimestre de 2026.

Los datos los ha desglosado en rueda de prensa Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales. El número de personas que esperan recibir una prestación se ha reducido en 444 personas en este trimestre, situándose en 152.249 personas. La lista acumula ya una reducción del 51% desde el año 2020, indica Derechos Sociales. El tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se sitúa en 329 días, un dato que mejora respecto a los 341 días de la última entrega del panel.

Por segundo trimestre consecutivo, "se invierte la tendencia al alza y se retoma el camino descendente en la reducción de este tiempo medio de tramitación, que es la fase más larga de todo el proceso". Pese a que para Derechos Sociales "este sigue siendo uno de los grandes retos del SAAD", este dato alcanza su nivel más bajo en dos años y marca una notable diferencia respecto a los 421 días del pico alcanzado en el año 2021, se acentúa.

En cuanto al tiempo medio de tramitación, los territorios con mejor desempeño en este indicador son Ceuta (92 días), Castilla y León (116) y Aragón (129). En una situación intermedia se encuentran Comunidad Valenciana (297), Catalunya (266), o Extremadura (261). Por el contrario, los que tienen más dilatación de tiempos son Murcia (553 días), Andalucía (464) y Asturias (375).

En el hogar

De las 2.437.488 prestaciones reconocidas, el 57,2% (1.393.913 prestaciones) se despliegan ya en el entorno comunitario. Solo en el último trimestre, este tipo de prestaciones han crecido en más de 32.000. Desde el comienzo del análisis del SAAD, este porcentaje se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar un 4,5% más que hace 5 años. Derechos Sociales apunta a la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad como la medida que va a permitir culminar la evolución hacía "un sistema de cuidados flexible y capaz de responder a las necesidades individuales de las personas y de sus familias, en línea con la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad".

En el primer trimestre del año, el número de personas con prestación efectiva se sitúa en 1.655.446. El dato refleja que el número de personas que ya se encuentran recibiendo una prestación crece al 9,8% interanual, con un aumento de 148.284 personas respecto a marzo de 2025.

El crecimiento, además, se encuentra por encima del crecimiento de las solicitudes, que es del 7,3%, lo que, se remarca, simboliza que, un contexto de crecimiento constante, "la capacidad de atención avanza más rápido que la demanda". En marzo, el sistema ha incorporado 23.197 nuevas personas con prestación efectiva respecto al mes anterior, frente a las 18.185 personas de la última entrega del panel.

Teleasistencia

Los datos que arroja este Panel del SAAD muestran que la teleasistencia (27%) y la ayuda a domicilio (17%) se consolidan como los servicios profesionales más habituales, por detrás de la prestación económica por cuidados familiares (31%). Además, la teleasistencia y la ayuda a domicilio han crecido respectivamente un 21.7% y un 12.4% respecto al año anterior

En cuanto al número de prestaciones por beneficiario, en los últimos años se ha pasado de 1,27 prestaciones por persona en 2020 a 1,44 en marzo de 2026, lo que supone un crecimiento del 12,3%. Estas cifras corroboran un uso cada vez más combinado de apoyos. "Las personas no solo acceden al sistema: combinan más cuidados y apoyos", ha señalado Rosa Martínez. Otro de los recursos que Derechos Sociales ha señalado como claves para reducir el peso de los entornos institucionales tradicionales son los centros de día, una alternativa que supone ya un 4.6% de las prestaciones.

Finalmente, se destaca que, desde el año 2020, la financiación del Sistema de la Dependencia por parte de la Administración General del Estado ha crecido en un 150% y se ha triplicado desde 2014.