El Parc Taulí de Sabadell incorpora un programa para mejorar los síntomas del Parkinson

El servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Parc Taulí de Sabadell ha incorporado una nueva terapia para el Parkinson basada en la observación de acciones para fortalecer la velocidad y confianza en la marcha, así como la capacidad aeróbica y de resistencia. El objetivo de este tratamiento es mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida de los pacientes con este trastorno neurodegenerativo

Según ha informado el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCPST) en un comunicado este viernes, la terapia “aprovecha la capacidad del cerebro para mejorar la función motora de las personas, especialmente en marcha” y en la coordinación de actividades cotidianas.

Este visionado es el que activa al paciente, tal y como ha explicado la directora del servicio, Fernanda Caballero: “El principio de las neuronas espejo que se activan cuando realizamos una acción o cuando observamos una persona hacer esta acción”.

Más autoestima

El programa está diseñado para hacerse en 20 sesiones, dos a la semana y de una hora de duración. Durante esta actividad, y tras un calentamiento previo, se hacen ejercicios cardiovasculares, equilibrio, marcha, estiramientos y se termina viendo los vídeos personalizados. Este metraje enseña al paciente unos movimientos específicos que debe imitar.

La incorporación de este tratamiento al programa educacional habitual ha mejorado los síntomas del Parkinson, mejorando el estado de ánimo y la calidad de vida de los pacientes. “El hecho que consideren la actividad de baja dificultad y no les genere fatiga, permite que puedan hacerla desde casa y forme parte de su día a día”, ha señalado Fernanda Caballero.

Mejoras en el tratamiento

A esta medida, se añade otro tratamiento que se puede hacer desde el hogar del paciente con bombas de infusión domiciliarias, tratamiento que antes solo podía realizarse en el hospital. “De esta manera se reducen los desplazamientos de los pacientes que suelen tener dificultades para movilizarse”, ha indicado la neuróloga y especialista en Parkinson, la Doctora Tania Delgado.

Otra novedad para tratar el Parkinson que destaca en su comunicado el Parc Taulí de Sabadell es la ampliación del sistema de monitoraje con dos sensores de movimiento para detectar las fluctuaciones en tiempo real. Mecanismo que permite un seguimiento más preciso y continuado del paciente, que facilita un tratamiento más eficaz.