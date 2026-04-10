La Fiscalía pide 11,5 años de cárcel por dos brutales agresiones a homosexuales en Calvià

La Fiscalía reclama 11 años y medio de cárcel para un hombre por dos brutales agresiones homófobas en la playa del Mago, en Calvià. El sospechoso, según la acusación, intentó matar a una de las víctimas golpeándole con una piedra y un martillo y tiró a la otra por un terraplén. Ambas sufrieron heridas de diversa consideración. El ministerio público imputa al procesado un delito de intento de homicidio y otro de lesiones con la agravante de discriminación, ya que el móvil de los ataques fue su "animadversión, hostilidad y rechazo a la orientación sexual" de las víctimas. Está previsto que el juicio se celebre la semana próxima en la Audiencia Provincial de Palma.

Los ataques se produjeron en el verano de 2024. Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, el primero tuvo lugar a las tres de la tarde del 29 de agosto. El acusado se acercó a un hombre, que estaba en una zona apartada porque había ido a orinar, y le propinó un puñetazo. Luego cogió una piedra de gran tamaño y empezó a golpearle con ella en la cabeza. Cuando la víctima cayó al suelo, sacó un martillo que llevaba en una mochila y le dio varios golpes en todo el cuerpo. El agredido sufrió graves lesiones y tuvo que ser hospitalizado.

La segunda agresión se produjo en la misma playa el 20 de septiembre de ese año. En esta ocasión, la víctima fue un hombre que estaba con su marido haciendo unas fotos. El acusado se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en la nuca que le hizo perder el equilibrio y caer por un terraplén de unos 10 o 12 metros de altura, explica la Fiscalía. El perjudicado sufrió importantes heridas y tuvo que ser trasladado a una clínica de Palma. El sospechoso fue detenido ese mismo día por la Guardia Civil e ingresó en prisión provisional por orden judicial.

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Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que el encausado indemnice con 20.888 euros a una de las víctimas y con 3.487 a la otra por las lesiones, las secuelas y los daños morales.