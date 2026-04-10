Más de 5.500 estudiantes harán este sábado la prueba de aptitud para acceder a grados de Educación en Catalunya

Un total de 5.552 estudiantes harán este sábado la Prova de Aptitud Personal (PAP) para poder acceder a los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, casi 500 más que los 5.053 que lo hicieron el año pasado.

Los matriculados son 1.066 hombres y 4.486 mujeres y por procedencia, la mayoría 4.715 vienen de Bachillerato, 803 de un ciclo formativo de grado superior y 34 de otros estudios, informa este jueves la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat en un comunicado.

Las PAP se harán en cinco campus universitarios catalanes: el Campus Mundet de la Universitat de Barcelona, el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, en Cerdanyola, el Campus Montilivi de la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida y en el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, en Tarragona.

Los conocimientos de los estudiantes se avaluarán con dos exámenes: uno de competencia comunicativa y razonamiento crítico y otro de competencia logicomatemática.

Avaluación y fecha de las notas

Los resultados se publicarán el 29 de abril con la cualificación de apto o no apto, considerándose la prueba superada (apto) si su cualificación final es igual o superior a cinco puntos sobre 10. En el caso de no superar la prueba en la convocatoria ordinaria, los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a examinarse en la convocatoria extraordinaria prevista para el 17 de julio. Una vez aprobada la prueba, la PAP tiene validez infinita.

En la edición de 2025 de la PAP, aprobó el 58,07% de los 4.739 aspirantes presentados, mientras que suspendió el 41,93% restante: el 61,69% de los estudiantes de Bachillerato presentados superó la prueba y en el caso de los alumnos procedentes de ciclos de grado superior de FP aprobó el 35,39%.