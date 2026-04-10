Cortada la autovía LL-11 en Alamús (Lleida) por el incendio de un camión que transportaba chatarra

Un accidente de tráfico ha provocado el corte de una importante arteria del tráfico durante la mañana del viernes en Catalunya. Es el segundo accidente de camión en menos de 24 horas que provoca el cierre de una vía de gran ocupación en Catalunya, después del vuelco el jueves de un camión que .

En esta ocasión ha sido la LL-11, en la provincia de Lleida, a la altura del municipio de Alamús. La afectación del corte de la circulación tuvo lugar entre los puntos kilométricos 3 y 5 de la autovía.

Chatarra quemada

Un camión que transportaba chatarra se incendió a las 10:23 de la mañana del viernes. El siniestro provocó la intervención de hasta 6 dotaciones de Bombers de la Generalitat y el consiguiente corte de la circulación de la autovía en sentido Barcelona.

Según informaron fuentes de Bombers a EL PERIÓDICO, el accidente no dejó heridos; los dos conductores del vehículo pudieron salir por su propio pie y están ilesos.

Hicieron falta seis dotaciones de Bombers para extinguir el fuego / Bombers

"El camión estaba cargado de chatarra, por lo que las dotaciones tuvieron que proceder a separar la cabeza tractora del remolque para conseguir la extinción de las llamas", han declarado estas mismas fuentes.

Una hora después de declararse el fuego, el incendio se había dado por extinguido, pero el tráfico seguía cortado porque las dotaciones de Bombers seguían remojando el material de la carga del vehículo.

Dos cortes en 24 horas

Se trata del segundo accidente de camión que provoca el corte de una importante arteria de la circulación en las vías catalanas en sólo 24 horas. El jueves, un camión que transportaba productos químicos volcó en la C-32, a la altura de Sant Pere de Ribes, derramando 7.000 litros de líquido corrosivo.

El siniestro mantuvo la vía cortada durante todo el día. Las tareas de limpieza de la calzada, afectada por el vuelco de la carga, no pudieron darse hasta la noche. Ahora se circula con normalidad.

El incidente también afectó a la BV-2113, la carretera que pasa justo debajo de la C-32. En el caso del incendio de Alamús, se espera que la afectación sea mucho más breve.