Catalunya incrementará en casi 700 las plazas de Medicina para reducir el número de alumnos con vocación que quedan fuera y la falta de profesionales

El Departament de Recerca i Universitats ha hecho público este viernes su nuevo Plan Integral de los Estudios de Medicina, hoja de ruta que busca dar respuesta a la alta demanda de estos estudios y a la "necesidad estratégica" de profesionales sanitarios en todo el territorio. Su principal objetivo es incrementar el número de plazas de nuevo acceso en un 50%, pasando de las 1.333 actuales a 2.025 para el curso 2031-2032, es decir, 692 plazas más.

Uno de los conflictos vividos en Catalunya año tras año tras la selectividad es que alumnos brillantes -de excelente- y con vocación de estudiar Medicina se quedan a las puertas, muchas veces por cuestión de décimas, por las desorbitadas notas de corte para estos estudios en la universidad pública provocados por el interés de la misma, claro, pero, en parte importante, también, por la falta de plazas. La diferencia entre oferta de plazas y demanda de Medicina en Catalunya provoca una ratio de 3,7 solicitudes por cada plaza disponible. Es decir, por cada cuatro alumnos que aspiran a una plaza, tres se quedan fuera. El curso pasado las notas de corte quedaron en un 12,850 en el Campus Clínic de la Universtitat de Barcelona (UB); en el Campus Bellvitge la nota fue de un 12,650 (100 plazas), y en Medicina en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) la nota fue de un 12,650. Unas notas que son tan altas no solo por el interés del alumnado, sino también por las pocas plazas ofertadas.

Despliegue progresivo

Con el objetivo de intentar paliar esta situación y mejorar la distribución territorial, el plan, como ya anunció a principio de curso el president Illa, prevé un despliegue progresivo de nuevas plazas. A partir del curso 2026-2027, se estrenarán estudios de grado en la Universitat Ramon Llull (120 plazas) y la Abat Oliba-CEU (50 plazas), mientras que la Universitat de Vic sumará 25 plazas más. Las tres privadas, en este primer paso.

Las primeras nuevas plazas públicas están previstas para el curso 2027-2028, cuando se proyectan 50 plazas adicionales públicas en Terrassa coordinadas por la Universitat de Barcelona (UB) después de la retirada este curso de su proyecto de la UPC tras el cambio de rector.

111 nuevas plazas el curso 2028-2029

El curso 2028-2029 está previsto que se incorporen 111 plazas adicionales de acceso también en universidades públicas. En los tres cursos posteriores, la capacidad de admisión de nuevo ingreso se ampliará en 112 plazas adicionales por curso, alcanzando así, en el curso 2031-2032, un incremento acumulado de 447 plazas de primer curso.

A partir del curso 2026-2027, se estrenarán estudios de grado en la Universitat Ramon Llull (120 plazas) y la Abat Oliba-CEU (50 plazas), mientras que la Universitat de Vic sumará 25 plazas más

Al finalizar este despliegue en el curso 2031-2032, las universidades públicas habrán sumado un incremento acumulado de 497 plazas de primer curso, alcanzando un total de 1.600 estudiantes matriculados en centros públicos.

100 millones en infraestructuras

En paralelo al reivindicado incremento de plazas, el plan incluye una inversión de 100 millones en infraestructuras destinados a la "creación y adecuación" de infraestructuras de conocimiento e investigación en este campo.

Entre los proyectos estratégicos recogidos en el pan destaca el Campus Clínic en la Diagonal de Barcelona, el traslado de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV al Campus Bellissens en Reus y la creación de nuevos campus de salud en las universidades de Lleida y Girona.

La conselleria asegura que el plan persigue también "garantizar el acceso a la universidad pública mediante la rebaja de precios públicos y políticas de préstamos para evitar el abandono escolar y retener el talento local"

Desde la conselleria destacan que el plan no solo se centra en los números, sino "también en la equidad y el talento". El Govern, apuntan las mismas fuentes, busca también con él "garantizar el acceso a la universidad pública mediante la rebaja de precios públicos y políticas de préstamos condonables para evitar el abandono escolar y retener el talento local".

Agilizar procesos

Además, se ha agilizado el proceso para que más centros sanitarios puedan ser reconocidos como hospitales universitarios -uno de los grandes escollos a la hora de crear nuevas plazas- reduciendo el tiempo de acreditación de 13 a 6 meses. Durante 2025 ya se han acreditado cinco centros y otros seis están en tramitación para este año.

Con esta estrategia, Catalunya aspira a situarse entre las 50 regiones más innovadoras de Europa para el año 2030, "potenciando sectores estratégicos como la biomedicina y las terapias avanzadas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".