El bebé maltratado del Vall d'Hebron saldrá en los próximos días del hospital con una familia de acogida

El bebé ingresado en el Hospital Vall d'Hebron a causa de graves heridas presuntamente cometidas por sus padres –que permanecen en prisión preventiva acusados de maltrato y agresión sexual– abandonará en los próximos días el centro hospitalario. Según ha podido saber este diario a partir de fuentes conocedoras del caso, lo hará acompañado de una familia de acogida de urgencia y diagnóstico.

En cuanto Vall d'Hebron, centro de referencia en el tratamiento de la violencia infantil, activó el protocolo por presunto maltrato infantil, la Generalitat asumió, por orden del juez, la custodia del pequeño, que cuando ingresó en el hospital apenas contaba con seis semanas de vida. A partir de ese momento, los equipos de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) –la antigua DGAIA– empezaron a valorar las distintas posibilidades. A falta de una decisión final sobre el destino del bebé, se ha decidido que, de forma cautelar, el pequeño pase al cuidado de este modelo de acogida, que llevan a cabo familias disponibles para dar respuesta a este tipo de emergencias y que están formadas específicamente para acompañar casos complejos.

El lactante está ganando peso, duerme y come bien, ha dejado de llorar y empieza a sonreír y a interactuar

Se trata de un paso establecido en el protocolo de atención a los menores de 6 años que recaen bajo la tutela de la Administración catalana. La familia que acoja al bebé deberá atenderlo el tiempo que sea necesario hasta que concluyan las investigaciones sobre el entorno familiar de la víctima y se determine cuál es la mejor opción para la crianza del menor. Esto podría incluir un retorno a la familia extensa –habitualmente la opción prioritaria si se determina que no existen riesgos– o su paso a una nueva familia de acogida permanente. También está prevista en estos casos la posibilidad de que el menor acabe en una de las residencias de la DGPPIA, aunque es una solución que se intenta evitar cuando se trata de niños de tan corta edad.

Alta hospitalaria y secuelas

Todo apunta a que el pequeño, que días atrás salió de la UCI, recibirá en breve, quizá la semana que viene, el alta hospitalaria. De hecho, el bebé evoluciona favorablemente desde que ingresó el pasado 16 de marzo en Vall d'Hebron, centro de referencia en la atención a la violencia infantil al que fue derivado desde el Hospital de Sant Pau. Este centro alertó de que podía tratarse de un caso de maltrato infantil, tras diagnosticarle una sobrevenida fractura de fémur que se sumaba al cuadro clínico que ya presentaba.

A día de hoy, la mejora del niño es más que significativa. Según fuentes cercanas al caso, el lactante está ganando peso, duerme y come bien, y ya ha dejado de llorar. Además, ya empieza a sonreír y a interactuar con otros bebés. Los equipos médicos, sin embargo, consideran que todavía es pronto para saber si el pequeño tendrá secuelas neurológicas y fisiológicas derivadas de la contusión frontal en el cráneo y de la fisura anal que presentaba cuando fue atendido por los médicos de Vall d'Hebron, donde se da la circunstancia de que la madre trabaja de enfermera en la unidad de Traumatología.

Esta mejoría del bebé durante su ingreso en el hospital, así como el hecho de que no presente nuevas lesiones, es otro de los indicios que se barajan para corroborar el presunto maltrato continuado

Esta mejoría del bebé durante su ingreso en el hospital, así como el hecho de que no presente nuevas lesiones, es otro de los indicios que se tienen en cuenta para corroborar el presunto maltrato continuado, al tiempo que descartan, en un principio, la existencia de alguna enfermedad genética rara. Sin embargo, para despejar por completo esa posibilidad, se está pendiente de las pruebas genéticas que deben realizarse al pequeño.

La defensa del padre, representada por la abogada Montserrat Antolín, ha esgrimido en su recurso contra el encarcelamiento de su cliente que al hombre se le detectó un gen que le provoca distrofia muscular y ósea, aunque no ha desarrollado ninguna enfermedad. Por esta razón, la letrada solicitó al juez que los forenses analicen si el niño presenta esta misma anomalía genética. Tanto la pediatra que atendió al pequeño como el forense declararon ante el magistrado que las lesiones detectadas en el bebé no eran compatibles con una dolencia rara. El test genético disipará esa duda.

Declaración de los médicos

La investigación deberá esclarecer también la causa por la que los médicos de hasta cuatro centros sanitarios distintos no detectaron el posible maltrato, cuando el bebé presentaba hematomas en la zona genital y el protocolo de actuación ante un posible caso de violencia infantil establece que las lesiones en genitales, orejas, cuello, mejillas o nalgas (zonas internas) son motivo de máxima alerta.

Antes de ser ingresado en el Hospital Vall d'Hebron, el menor fue atendido en el CAP Roger de Flor y en los hospitales del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau. En este último centro sanitario estuvo en dos ocasiones. En la última fue cuando el equipo médico detectó la posibilidad de que el niño hubiera padecido malos tratos y lo derivó a Vall d'Hebron. En este sentido, la Fiscalía de Barcelona solicitó al juez que los Mossos interrogaran al personal sanitario que había atendido al pequeño en estos centros para esclarecer no solo el diagnóstico que realizaron, sino también la reacción de los padres.

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El personal sanitario que atendió al bebé antes de llegar a Vall d'Hebron atribuyeron los hematomas que el niño presentaba en la zona genital a una sonda urinaria, cuando esta lesión debe ser un signo de máxima alerta

De hecho, los pediatras y enfermeras que atendieron al bebé antes de llegar a Vall d'Hebron habían atribuido los hematomas que el pequeño presentaba en la zona genital a una sonda urinaria que se le había colocado el 1 de marzo en el Hospital del Mar. Finalmente, la pediatra que lo visitó en Vall d'Hebron y el forense descartaron que los hematomas fueran compatibles con la colocación de una sonda o bolsa de orina. Tras un exhaustivo examen, determinaron que el lactante presentaba heridas antiguas.