Artemis II de la NASA, en directo: última hora de la vuelta de los astronautas a la Tierra tras sobrevolar la Luna

La humanidad vuelve a la Luna. Y esta vez, con intención de quedarse. Tras décadas de trabajo, muchos problemas técnicos y un sinfín de contratiempos, la NASA lanza su gran apuesta para (re)conquistar la Luna. Se trata de la misión Artemis II, el primer vuelo lunar tripulado en 54 años y el primero que cuenta con una mujer y un afroamericano entre sus protagonistas. Esta iniciativa, de 10 días de duración, tiene previsto realizar un recorrido completo entre la Tierra y la Luna y, aunque no tiene previsto aterrizar en ella, se enfrenta al reto de poner a prueba todas las tecnologías que algún día servirán para desplegar una base permanente en el suelo lunar. El suyo, afirman, será un vuelo histórico.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo para seguir la última hora de la misión Artemis II, los anuncios de la NASA y las historias de los cuatro astronautas que protagonizan este histórico y colosal proyecto.

Astronautas de Artemis II serán extraídos de la nave dos horas después de amerizar, hacia las 04:00 del sábado en España Los astronautas de la misión Artemis II serán extraídos de la cápsula Orión cerca de dos horas después de su amerizaje, previsto para las 20:07 horas de este viernes (hora del este de Estados Unidos; 02:07 hora española), según ha informado la NASA. Tras ello, un equipo de rescate les trasladará en avión al USS John P. Murtha. Una vez al bordo, se someterán a evaluaciones médicas antes de subir a un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston (EEUU).

Los restos de la nave Los restos de la nave, como paracaídas, empiezan a caer durante el primer paso del regreso a Tierra de los astronautas, que ocurre 42 minutos antes del amerizaje, cuando el módulo donde está la tripulación se desacopla del módulo de servicio de Orión, precisó Branelle Rodríguez, jefa del Programa Orión de Artemis II. Rodríguez enfatizó que "todo se está viendo muy bien desde el punto de vista del vehículo", mientras la NASA prevé un clima "favorable" para el amerizaje en California, un punto que escogió por "las aguas tranquilas" y las condiciones meteorológicas. La tripulación entrará a la atmósfera de la Tierra con una velocidad de 25.000 millas por hora (40.233 kilómetros por hora) tras haber viajado más de 400.000 millas (643.000 kilómetros) en sus 10 días de misión, apuntó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA. Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), dedican su último día en el espacio a alistar la nave para su regreso, detallaron los funcionarios. Tras volver, deben someterse a revisiones médicas y pasar tiempo con su familia, por lo que tardarán semanas en ofrecer declaraciones a la prensa, avisó la NASA. Informa Efe

Siete aeronaves que monitorearán el regreso Aunque la meta es que la cápsula con los astronautas llegue a "unos cientos de millas" de la costa de San Diego, en la frontera sur de Estados Unidos, la NASA fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje. Ante una contingencia, la Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, según la agencia espacial. De hecho, después del amerizaje, los oficiales tardarán entre 30 a 45 minutos para recuperar a los astronautas, pues deben esperar a que los desechos de la nave ya no sean un riesgo, detalló Radigan.

La NASA pide evitar la zona del amerizaje de Artemis II por la caída de restos de la nave La NASA pidió ayer jueves a la población que evite la zona del amerizaje de los astronautas de Artemis II, que ocurrirá este viernes a "un par de cientos de millas" de las costas de San Diego, en California, por el riesgo que representan los restos de la nave espacial. El director líder de vuelo para Artemis II, Jeff Radigan, avisó en una conferencia de prensa que no podrá verse desde tierra el regreso de los cuatro tripulantes en la nave Orión, programado para este viernes a las 20:07 horas del este de Estados Unidos (00:07 horas GMT del sábado). "Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Guerra para recuperar la cápsula y es una zona de exclusión bastante grande. Así que le advertiría a la gente, por favor, que eviten el área. Hay un montón de restos que caen y estamos trabajando con nuestras fuerzas de recuperación para garantizar que no les caigan", expuso.

La historia más cómica de los astronautas: el día que un gorila apareció en el espacio Momento para recordar una gran anécdota. En febrero de 2016 el astronauta estadounidense Scott Kelly, aprovechando un envío de suministros, se hizo enviar un disfraz de gorila para gastarle una broma al resto de los astronautas. Así, cuando nadie miraba, el estadounidense se enfundó en el traje simiesco y empezó a "perseguir" al astronauta británico Tim Peake por los módulos de la estación. El vídeo de esta broma dio la vuelta al mundo y, según destacó el propio Kelly, recordó la importancia de tomarse la vida con humor.

Comidas prohibidas en el espacio ¿Sabían ustedes que en el espacio hay comidas prohibidas? Sobre todo porque, tal y como ilustra una escena de los Simpsons, abrir una bolsa de patatas en el espacio puede desencadenar un accidente. Estos riesgos, lejos de ser algo anecdótico, han obligado a crear listas de alimentos prohibidos en misiones en microgravedad. Alimentos como el pan, por ejemplo, están prohibidos en las misiones espaciales debido a que las migas pueden flotar y dañar el equipo sensible. Como alternativa, los astronautas utilizan tortillas, que no generan migas y son más seguras para el entorno de la nave. En 2021, por ejemplo, un equipo de astronautas organizó la primera noche de “pizzas en el espacio”… hechas con masa de tortita.

Más allá del viaje lunar, estas son las estancias espaciales más largas registradas hasta ahora La misión a la Luna ha sido espectacular en muchos sentidos pero, puesta en perspectiva, apenas ha supuesto un paseo. A lo largo de su historia, la Estación Espacial Internacional ha permitido a varias generaciones de terrícolas vivir una temporada en gravedad cero. De ahí surgen historias tan curiosas como la de Butch Wilmore y Suni Williams, los astronautas que permanecieron nueve meses “atrapados” en el espacio. O la del cosmonauta ruso Gennady Padalka, quien ostenta el récord mundial de mayor tiempo acumulado en el espacio, con un total de 878 días, 11 horas y 29 minutos, repartidos en cinco misiones. Hablando de récords, la estadounidense Peggy Whitson puede presumir de ser la astronauta con mayor tiempo acumulado a bordo, con 665 días, 22 horas y 22 minutos en tres misiones. Por su parte, la italiana Samantha Cristoforetti tiene el récord femenino europeo de mayor tiempo en una única misión, con 199,7 días consecutivos en el espacio.

Los astronautas han ensayado rutinas de deporte lunar La primera misión tripulada del programa Artemis ha tenido que poner a prueba muchos elementos esenciales para que, en un futuro, otras generaciones de astronautas puedan viajar de forma segura hasta la Luna y, a poder ser, establecerse en una base permanente. Por ejemplo, los astronautas han tenido que ensayar la primera rutina de deporte lunar a bordo de la nave espacial Artemis.

Los astronautas siguen durmiendo Por si se lo preguntan, ahora mismo los astronautas siguen durmiendo. Más les vale reunir fuerzas porque hoy es su último día completo en el espacio y tienen por delante una larga lista de tareas pendientes por completar. Aquí te contamos cuál es el planning para este jueves.