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Salud

Sanidad se compromete a ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años

María Varela, afectada por la enfermedad y que registró 65.000 firmas para reclamar el adelanto de las mamografías a los 40 años sale "contenta" tas reunirse con el Ministerio

Gestación y cáncer de mama: "Sabemos que interrumpir el embarazo no va a mejorar la supervivencia"

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa en motivo de las huelgas de personal médico en distintas comunidades autónomas el pasado 27 de marzo (archivo)

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa en motivo de las huelgas de personal médico en distintas comunidades autónomas el pasado 27 de marzo (archivo) / Mateo Lanzuela - Europa Press / Europa Press

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El Ministerio de Sanidad ha trasladado este jueves a María Varela, paciente de cáncer de mama metastásico con 43 años, su compromiso para ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años, en línea con la evidencia científica, una recomendación que podría publicarse a final de año si las comunidades autónomas dan su visto bueno.

"Salgo contenta", ha destacado en una entrevista con Europa Press después de reunirse con el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, y con la subdirectora general de Promoción de la Salud y Prevención, Estefanía García.

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Varela, afectada por esta patología, recogió en marzo 65.000 firmas para exigir adelantar las mamografías a los 40 años. En la actualidad, la recomendación de mamografía en España se dirige a mujeres de entre 50 y 69 años

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