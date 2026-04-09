Un esquiador que iba fuera de pistas en 2011 en Masella: este sigue siendo el rescate más caro realizado nunca por los Bombers

La Generalitat solo ha reclamado el cobro de 12 rescates de montaña considerados imprudentes desde 2009. Aun así, han sido 16 los cobros realizados en total, porque a los rescates hay que añadir 4 casos de falsas alarmas de incendio en viviendas, 2 de los cuales también fueron en la Catalunya Central. Así, en total, 4 de estos cobros han sido en las Comarcas Centrales.

El rescate más caro cobrado parcialmente

El rescate más caro efectuado por los Bomberos desde que se contabiliza a efectos de cobro fue el de un esquiador atrapado por una avalancha fuera de pistas, en una zona con acceso cerrado en la montaña de la Tossa, en el sector de Coma Oriola de Masella. También fue el primero que se cobró, junto con otro en el río Muga ocurrido el mismo día, el 13 de marzo de 2011.

El esquiador quedó atrapado por las piernas y tuvo que ser evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona con una fractura de pelvis. En total se movilizaron nueve unidades terrestres y tres helicópteros, con un total de 35 bomberos. Por ello, la factura ascendió a 18.183,22 €, aunque posteriormente se aceptó parcialmente el recurso administrativo de la víctima, y esta acabó pagando solo 2.393,57 €.

El rescate más caro cobrado

Sin embargo, el de la Cerdanya no ha sido el precio más alto cobrado efectivamente por el Gobierno. Este corresponde a los 2.880,47 € que pagó una escaladora que tuvo que ser rescatada en una zona cerrada y señalizada como peligrosa, en la vía ferrata la Teresina, en Montserrat. Para este rescate se activaron 4 vehículos y 8 bomberos, y por ello se impuso este importe, que se repartió entre dos personas, una de las cuales no pagó en período voluntario y terminó pagando con recargo.

El rescate más caro no cobrado, de momento

La búsqueda de un recolector de setas en la zona de la Pola, en Mura, supera en coste al de Montserrat, pero no se ha cobrado. Ocurrió el 28 de noviembre de 2018 y se desplegaron 1 medio aéreo y 4 bomberos. El coste se estimó en 4.983,01 €, que a finales de 2025 aún no se habían cobrado porque no se había conseguido la recepción de la notificación, aunque se publicó en el DOGC el 13 de noviembre de 2020.

Falsas alarmas

La Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos ha cobrado 4 tasas por falsas alarmas de incendios en viviendas. Dos de ellas en la Catalunya Central, una en Berga y otra en Vic. En el caso de Berga, el 2 de diciembre de 2015 se movilizaron 2 vehículos de bomberos y 4 personas, por los que se cobraron 142,03 euros.

Normativa

Normalmente, los rescates realizados por los bomberos no se cobran, pero desde 2009 existe una normativa específica que regula cuándo se puede imponer este cobro por parte de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

Básicamente, se trata de rescates en los que la persona rescatada no llevaba el equipamiento adecuado para la actividad que realizaba o si solicita el servicio sin motivos objetivamente justificados. También si el rescate tiene lugar en zonas señalizadas como peligrosas o de acceso prohibido. Según la Generalitat, se trata de supuestos objetivos y evidentes, sin entrar a valorar cuestiones subjetivas o valoradas de diferente forma.

El coste del rescate que debe pagar la persona imprudente se determina teniendo en cuenta el número de efectivos y medios que intervienen y el tiempo invertido. Los importes son los siguientes: 43,05 € por unidad y hora de bomberos, 55,90 € por unidad y hora de vehículos y 3.245,85 € por unidad y hora de helicópteros. Si se trata de un accidente de tráfico, el coste es de 209,85 €.

En declaraciones a ACN, el jefe del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), Oriol Vilalta, ha remarcado que estos casos son puntuales y ha destacado que en los últimos años no se ha observado un aumento de este tipo de conductas: "Las imprudencias no van en aumento; al contrario, la gente cada vez es más responsable, colabora más y analiza mejor el riesgo".

Rescates no imprudentes

Los Bomberos han detectado un aumento sostenido de los rescates en el medio natural de un 20% desde la pandemia, según Oriol Vilalta. El cuerpo pasó de 1.440 servicios en 2019 a 1.867 en 2025, y hasta el 28 de marzo de este año ya había realizado 376. Vilalta ha atribuido este incremento a que cada vez hay más personas disfrutando de la naturaleza y lo ha desvinculado de un aumento de las imprudencias, aunque ha admitido que una pequeña parte de los rescates se deben a conductas negligentes.

Según los Bomberos, en 2025 se realizaron 1.867 rescates: la mayoría en montaña (1.194), seguidos de búsquedas de personas desaparecidas (371) y actuaciones en el medio marítimo (179). También hubo intervenciones en ríos, barrancos o lagos (77), acompañamientos (34) y rescates en pozos o cuevas (9).

Prudencia en Semana Santa

De cara a Semana Santa, Vilalta prevé un volumen elevado de servicios y una "afluencia muy alta" de ciudadanos en el medio natural. Ha señalado que el reciente cambio horario y el aumento de horas de luz favorecerán este incremento, junto con la gran variedad de actividades que pueden realizarse en Catalunya en esta época del año.

"Podemos estar trabajando en una avalancha y al mismo tiempo tener que atender una lesión en un camino de ronda en la Costa Brava", ha advertido.

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Por todo ello, ha pedido mucha prudencia a la ciudadanía y que "adapte la actividad a su nivel" y al material disponible. "Una retirada a tiempo siempre será una victoria", ha afirmado, insistiendo en la importancia de saber dar un paso atrás si las condiciones no son adecuadas.