Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tráficoEncuesta GESOPEstrecho OrmuzSant Joan VilatorradaIránRosalíaRaval CupraSueldo profesorSoriaBarcelonaOso CachouPedro SánchezRenta 2025MascotasFlores abril
instagramlinkedin

Rodalies

Cortadas las líneas R1 y RG1 entre Santa Susanna y Pineda por una agresión en un tren

Un hombre de 30 años ha sido detenido tras atacar a otro con un objeto punzante; la víctima presenta lesiones leves y el servicio se restablece progresivamente

Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: los trenes de la R4 vuelven a pasar por el tramo del accidente de Gelida

Un tren de Rodalies en una imagen de archivo

Un tren de Rodalies en una imagen de archivo / Sandra Román / EPC

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación de trenes en las líneas R1 y RG1 ha quedado cortada a primera hora de esta tarde entre las estaciones de Santa Susanna y Pineda de Mar, en la costa de Barcelona, por una agresión en el interior de un convoy.

Según han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, un hombre de 30 años, ya detenido, ha agredido a otro con un objeto punzante por causas que se están investigando.

La víctima ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y, en principio, todo apunta a que presenta lesiones de carácter leve, según las citadas fuentes policiales.

Investigación abierta

Los Mossos d'Esquadra de la Región Metropolitana Nord han abierto una investigación para esclarecer las causas de la agresión.

El incidente ha llevado a Protección Civil de la Generalitat a activar la prealerta del plan Ferrocat, que ha quedado desactivada aproximadamente media hora después.

Noticias relacionadas

Fuentes de Renfe han asegurado a EFE que, tras lo ocurrido, el servicio ferroviario iba a ser restablecido en breve.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  4. Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
  5. El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
  6. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  7. Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
  8. Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón

Directo | Artemis analiza los riesgos de la radiación solar en el cuerpo humano

Directo | Artemis analiza los riesgos de la radiación solar en el cuerpo humano

Dos menores se escapan de un centro de Martorell y los encuentran por ir juntos encima de un patinete

Dos menores se escapan de un centro de Martorell y los encuentran por ir juntos encima de un patinete

Condenado a 14 años de prisión por violar a una mujer en Manresa tras sacarla de casa amenazando a los niños

Condenado a 14 años de prisión por violar a una mujer en Manresa tras sacarla de casa amenazando a los niños

Aurelio Rojas, cardiólogo: "No tomes más de 4 tazas de café al día. Puede tener efectos adversos"

Aurelio Rojas, cardiólogo: "No tomes más de 4 tazas de café al día. Puede tener efectos adversos"

Cortadas las líneas R1 y RG1 entre Santa Susanna y Pineda por una agresión en un tren

Cortadas las líneas R1 y RG1 entre Santa Susanna y Pineda por una agresión en un tren

Los investigadores echan en falta una mayor rapidez en la investigación de la tragedia de Adamuz

Detenidos cuatro menores en Elche por sabotear las vías del tren con riesgo "extremo" de descarrilamiento

Cortada la circulación de la C-32 tras volcar un camión que transportaba un líquido corrosivo pero no inflamable