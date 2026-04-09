Rodalies
Cortadas las líneas R1 y RG1 entre Santa Susanna y Pineda por una agresión en un tren
Un hombre de 30 años ha sido detenido tras atacar a otro con un objeto punzante; la víctima presenta lesiones leves y el servicio se restablece progresivamente
Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: los trenes de la R4 vuelven a pasar por el tramo del accidente de Gelida
La circulación de trenes en las líneas R1 y RG1 ha quedado cortada a primera hora de esta tarde entre las estaciones de Santa Susanna y Pineda de Mar, en la costa de Barcelona, por una agresión en el interior de un convoy.
Según han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, un hombre de 30 años, ya detenido, ha agredido a otro con un objeto punzante por causas que se están investigando.
La víctima ha sido atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y, en principio, todo apunta a que presenta lesiones de carácter leve, según las citadas fuentes policiales.
Investigación abierta
Los Mossos d'Esquadra de la Región Metropolitana Nord han abierto una investigación para esclarecer las causas de la agresión.
El incidente ha llevado a Protección Civil de la Generalitat a activar la prealerta del plan Ferrocat, que ha quedado desactivada aproximadamente media hora después.
Fuentes de Renfe han asegurado a EFE que, tras lo ocurrido, el servicio ferroviario iba a ser restablecido en breve.
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