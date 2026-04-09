Deporte e igualdad
Prohíben a las mujeres transgénero participar en los torneos femeninos de dardos
La Darts Regulation Authority (DRA) aplica la medida con efecto inmediato y la justifica en la búsqueda de una "competición justa"
Las mujeres trans quedan expulsadas del deporte femenino mundial: deberán competir contra hombres
El organismo que rige las competiciones de dardos, la Darts Regulation Authority (DRA, por sus siglas en inglés), anunció este jueves que las mujeres transgénero no podrán participar en los torneos femeninos de dardos.
Esta nueva regulación entra en vigor de forma inmediata y, según la DRA, ha sido adoptada tras consultar a fuentes legales, encargar un informe a un académico biólogo y tener en cuenta las recientes decisiones tomadas en el Reino Unido, donde en abril del año pasado se determinó que la definición de mujer estaría basada en el sexo biológico.
"Como resultado de este cambio, la DRA está satisfecha de que se conseguirá una competición justa en los dardos y solo las mujeres biológicas podrán competir en los torneos regulados por la DRA", señaló el organismo en un comunicado.
Reacción de las deportistas
Noa-Lynn van Leuven, la primera mujer transgénero en participar en un torneo televisado de dardos, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que reaccionó a la decisión.
"Me voy a tener que retirar porque ya no puedo seguir jugando. He trabajado muy duro muchos años para llegar hasta aquí. Respeto este deporte, pero ahora me han dicho que ya no pertenezco aquí. Cada día es más difícil para las personas trans existir", afirmó Van Leuven
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