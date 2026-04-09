El 80% de espacios naturales gestionados por el Govern no tienen plan de prevención de incendios

Los espacios naturales gestionados por la Generalitat tienen mucho trabajo pendiente acumulado. A la falta de planes de protección y gestión, se suma la ausencia de planes de prevención ante incendios. Según los últimos datos disponibles, solo 3 de los 14 espacios naturales en manos del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica disponen de estos documentos en vigor. En este listado, cabe mencionar que el parque del delta del Ebro no tiene el plan porque no existe riesgo de fuego forestal en la zona.

Las cinco áreas que tienen a punto –y actualizadas– las acciones de prevención y la posterior respuesta ante un incendio forestal son el parque natural del Montsant, el del Montgrí i les Illes Medes y el paraje natural de Poblet. El parque del Cap de Creus tiene aprobado un plan de prevención ante incendios pero es de 2019. La versión revisada, según datos a los que ha accedido EL PERIÓDICO, está en trámite y pendiente de aprobación ambiental.

Un incendio declarado en el parque natural del Cap de Creus. / EFE / QUIQUE GARCÍA

Otros espacios se encuentran en una situación similar: tienen el plan redactado pero está pendiente el trámite de aprobación ambiental. Es el caso de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y Capçaleres del Ter i Freser.

Mapa de los parques naturales.

Los planes del resto de parajes, reservas o parques naturales están en fase de redacción –Els Ports, Alt Pirineu y Cadí-Moixeró–, excepto alguno, como la reserva de Mas de Melons y el paraje de L'Albera, que han de comenzar a redactarlo pronto. Los Aiguamolls de l'Empordà se hallan en una situación similar a la del delta del Ebro. En el parque, el riesgo no es cero pero sí es muy bajo. Por lo tanto, no es una prioridad acelerar la elaboración del plan.

Dificultades administrativas

Ante la falta de planes, fuentes de la conselleria dirigida por Sílvia Paneque aseguran que la elaboración del trabajo pendiente es una de las prioridades de los responsables de los espacios protegidos. La situación se evidenció, sobre todo, tras el incendio forestal de Paüls, en el Baix Ebre. En aquel momento, salió a la luz que el parque natural de Els Ports, muy cercano al área calcinada, no disponía de un plan de prevención de incendios.

Desde entonces, la conselleria reclamó a los parques acelerar los trámites para redactar o lograr que se aprobasen estos documentos obligatorios, sobre todo en el caso de las zonas protegidas que incluyen hectáreas considerables de bosque.

No obstante, personal técnico de los parques naturales consultado por este diario advierte de que la falta de estabilidad laboral de estos órganos no ha contribuido a acelerar el proceso. Los directores de los parques naturales hace meses que reclaman consolidar la posición de decenas de trabajadores y así poder sacar adelante los proyectos pendientes. El Govern, meses atrás, anunció un plan para estabilizar parte del personal, pero todavía quedan tareas pendientes en esta dirección.

Fuegos en Cap de Creus

Uno de los casos más paradigmáticos es el plan de incendios del Cap de Creus, pendiente de revisar. En este espacio natural, el último plan que se aprobó fue pionero por el enfoque que se hizo de la gestión del fuego. Los incendios no debían verse como un enemigo sino como un potencial aliado, si el paisaje se manejaba correctamente.

El parque planifica las políticas de prevención de incendios teniendo en cuenta que si el avance del incendio (en caso de fuegos de baja intensidad) se limita para evitar que llegue a afectar a las personas y los bienes, puede tener efectos positivos en el mantenimiento de espacios abiertos. Esta política, lentamente, se está extendiendo en los planes de los espacios naturales, puesto que suelen ser lugares con pocas zonas habitadas en riesgo.

Además de los planes de los parques naturales, también muchos municipios en riesgo tienen por hacer sus planes de prevención. Para remediar la situación, Protecció Civil de la Generalitat está apoyando a las localidades con más dificultades operativas para que redacten estos documentos.