Niubó no prevé modificar el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT tras reunirse con los sindicatos de la huelga

Las reuniones mantenidas este jueves por la consellera Esther Niubó con Ustec, primero [el sindicato con más peso en la mesa sectorial] y con Professors de Secundària (Aspepc) -el segundo más votado por el conjunto del profesorado de la escuela pública catalana- después no han servido para desescalar el conflicto. En el primer contacto de la consellera con los sindicatos convocantes de la huelga tras un segundo trimestre marcado por las movilizaciones en el que la consellera ha estado alejada de primera línea por un cáncer, Niubó ha insistido en el mismo discurso reiterado una y otra vez por Dalmau durante su ausencia: el acuerdo con CCOO y UGT es un buen acuerdo y su intención es desplegarlo ya. Escuchar a todo el mundo, sí -como ha hecho este jueves- pero no reabrir la negociación sobre un pacto que el Govern considera el mejor posible.

Hoy por hoy -la situación ha ido mutando- el malestar docente se concentra en dos frentes. Por un lado, el principal, el contenido del acuerdo, que juzgan insuficiente. Pero, por otro, no menor, enfada y no poco el relato político con el que el Govern ha tratado de presentarlo (el último ejemplo es el correo masivo enviado a las familias dando detalles, por ejemplo, sobre la subida de sueldo acordada en el pacto).

Oportunidad perdida

Ustec y Aspepc consideran que la consellera Esther Niubó ha perdido este jueves una oportunidad para "corregir decisiones tomadas por el Ejecutivo durante su ausencia" y denuncian que el Departament sigue sin abrir una mesa de negociación con todos los sindicatos implicados en el conflicto.

Protesta docente el mes pasado frente al Parlament. / Jordi Otix

A juicio de Ustec, el pacto alcanzado con CCOO y UGT no garantiza la recuperación del poder adquisitivo perdido por los docentes ni tendrá un impacto visible el próximo curso en una de las reclamaciones que más se repiten desde los centros: el refuerzo de recursos para la escuela inclusiva.

Ustec y Aspepc avanzan que "sin un giro de calado en las propuestas del Departament", no habrá desbloqueo posible

A ojos de los sindicatos movilizados, el acuerdo puede servir al Govern para "rebajar la temperatura política", pero consideran, "no cambia la sensación de precariedad y sobrecarga" con la que convive -sobrevive, como cantaban en las manifestaciones- el profesorado.

"Más unidos que nunca"

El choque, de hecho, está también en la legitimidad del pacto. Las organizaciones convocantes la huelga -que aseguran estar "más unidas que nunca"- rechazan que pueda presentarse como un acuerdo "avalado por la mayoría de la mesa sindical" como ha hecho este jueves la consellera Niubó en una entrevista en Ser Catalunya, y acusan al Ejecutivo de intentar fijar en la opinión pública una falsa imagen de cierre del conflicto.

Los sindicatos, eso sí, insisten también en que no se han levantado de la mesa y aseguran que siguen abiertos a negociar, aunque advierten de que, sin un giro de calado en las propuestas del Departament, no habrá desbloqueo posible.

Reunión entre sindicatos este viernes

Mientras tanto, el pulso se traslada de nuevo a la calle y a los centros. Los sindicatos convocantes de la huelga se reunirán este viernes para diseñar un calendario de movilizaciones y someterán al profesorado la continuidad y el tipo de protestas, tanto en asambleas como por vías telemáticas.

En el ámbito de la FP, empieza a plantearse la posibilidad de dejar de buscar empresas para las prácticas como medida de presión

En las últimas semanas han aflorado iniciativas impulsadas desde distintas asambleas de docentes, con acciones que van desde la camiseta amarilla de los miércoles hasta la renuncia a realizar salidas y excursiones el curso que viene, campaña a la que ya se han sumado más de 500 centros y que ha empezado a poner en pie de guerra también a las familias.

En el ámbito de la FP, incluso empieza a plantearse la posibilidad de dejar de buscar empresas para las prácticas.