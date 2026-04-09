Nerea, una joven española, muestra la realidad de trabajar en Australia: "2.000 euros por cinco semanas de estar doblando el lomo bajo el sol"

Muchos españoles deciden marcharse a otros países en busca de mejores oportunidades laborales y un sueldo más alto. Uno de los destinos que más atrae es Australia, ya que tiene una mayor calidad de vida y un mercado laboral muy atractivo para jóvenes.

Algunos de los trabajos más populares entre los jóvenes españoles son la hostelería, el trabajo en minas, la construcción, la limpieza y el cuidado de niños como 'au pair'. Sin embargo, también destacan los trabajos de temporada.

Nerea, una joven española, conocida en redes sociales como @nereaexplora, vive en Australia y ha trabajado como temporera recogiendo arándanos durante cinco semanas.

A partir de su experiencia, Nerea ha querido mostrar una realidad menos idealizada de este tipo de trabajos en el país. Durante las cinco semanas que pasó recogiendo arándanos, sus ingresos fueron muy irregulares y dependieron en gran medida del clima y del volumen de trabajo disponible.

En la primera semana ganó 923 dólares, pero en la segunda la cifra cayó hasta los 224: "Es que en vez de una nómina, la jefa nos dio así una limosnita para que pudiéramos comprar arroz y pasta, porque poco más".

También explica que trabajan bajo condiciones de empleo 'casual', algo habitual en el campo australiano: "Cobramos un poco más por hora, 29,38 dólares, pero si te pones malo, no cobras; no tienes vacaciones; si hace mucho calor, no cobras; si llueve, no cobras…".

Las semanas siguientes reflejan esa misma montaña rusa: 898 dólares en la tercera, 680 en la cuarta y 723 en la quinta. "Si llueve, los arándanos están muy mojados y si los echas al cubo así tan húmedos, se pudren, así que tampoco trabajas", explica sobre uno de los principales problemas del trabajo.

En total ganó 3.451,11 dólares netos, unos 2.078 euros por cinco semanas de esfuerzo físico intenso: "Económicamente, no merece la pena, en mi opinión", afirma, aunque reconoce que lo eligió por otros motivos, como trabajar con amigos o avanzar con el visado.

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Aun así, lanza una reflexión final: "2.000 euros por cinco semanas de estar doblando el lomo bajo el sol… A ver si también sale en las noticias eso y no solo cifras descomunales".