Somos el municipalismo plural que lidera, transforma e innova el país

Los ayuntamientos son la primera puerta de entrada de la ciudadanía a la Administración. Son quienes dan respuesta y soluciones a sus problemas, quienes impulsan servicios esenciales y quienes construyen cohesión social desde la proximidad.

En este contexto, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) desempeña un papel clave: representación, acompañamiento y fortalecimiento del mundo local. Con más de cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como la voz plural del municipalismo catalán, representando al 91% de la población.

Su misión con los ayuntamientos es clara: apoyar a los gobiernos locales para que puedan ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, tomar decisiones informadas y afrontar con garantías los desafíos presentes y futuros de la mayoría de ciudades catalanas en los próximos años.

Apoyo integral

La FMC ofrece una amplia cartera de servicios y recursos pensada para facilitar la gestión municipal y reforzar la capacidad de acción de los ayuntamientos catalanes. El ente dispone de espacios de participación sectorial donde compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas entre pueblos y ciudades.

Asimismo, pone a servicio de las administraciones locales un departamento de asesoramiento jurídico especializado que permite garantizar decisiones rigurosas y seguras en la resolución de consultas y en la redacción de informes, enmiendas y observaciones.

También impulsa la formación continua, adaptada a los retos presentes y futuros de la gestión pública, dirigida tanto a personal técnico como a cargos electos locales. Por otro lado, en el ámbito de la financiación ofrece apoyo y acompañamiento en fondos europeos, con el objetivo de aprovechar oportunidades de financiación e innovación a través del Servicio Info Europa.

Además, facilita la contratación de bienes, servicios y obras para las entidades locales y ofrece apoyo en la ejecución de los contratos a través de la Central de Contratación de la FEMP, a la que pueden adherirse todas las entidades asociadas a la Federació de Municipis de Catalunya. Y todo ello con un objetivo común: reforzar la gobernanza local para mejorar la calidad del servicio público de las administraciones locales.

37ª Asamblea General de la Federació de Municipis, en 2025 / EVA GUILLAMET

Innovación y futuro

El mundo local está afrontando grandes transformaciones: emergencia climática, digitalización, nuevos modelos económicos y sociales. Ante estos retos, la cooperación entre instituciones es más necesaria que nunca. Por ello, desde la FMC se impulsan alianzas, se genera conocimiento y se promueven iniciativas que permiten a los municipios anticiparse y adaptarse a los cambios con eficacia. La participación en redes, la colaboración con otras entidades y la promoción de proyectos compartidos son medidas clave para avanzar.

Hoy, más que nunca, el municipalismo es un modelo esencial para construir sociedades más justas, sostenibles y cohesionadas. Y en este camino, la FMC sigue siendo un aliado imprescindible para los gobiernos locales.