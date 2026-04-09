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Somos el municipalismo plural que lidera, transforma e innova el país

La Federació de Municipis de Catalunya trabaja desde hace 45 años junto a los ayuntamientos para defender sus intereses, impulsar la innovación y dar respuesta a los grandes retos locales

Seminario Técnico Local de la Federació de Municipis

Seminario Técnico Local de la Federació de Municipis / FMC

Valentí Roger

Barcelona
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Los ayuntamientos son la primera puerta de entrada de la ciudadanía a la Administración. Son quienes dan respuesta y soluciones a sus problemas, quienes impulsan servicios esenciales y quienes construyen cohesión social desde la proximidad.

En este contexto, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) desempeña un papel clave: representación, acompañamiento y fortalecimiento del mundo local. Con más de cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como la voz plural del municipalismo catalán, representando al 91% de la población.

Su misión con los ayuntamientos es clara: apoyar a los gobiernos locales para que puedan ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, tomar decisiones informadas y afrontar con garantías los desafíos presentes y futuros de la mayoría de ciudades catalanas en los próximos años.

Apoyo integral

La FMC ofrece una amplia cartera de servicios y recursos pensada para facilitar la gestión municipal y reforzar la capacidad de acción de los ayuntamientos catalanes. El ente dispone de espacios de participación sectorial donde compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas entre pueblos y ciudades.

Asimismo, pone a servicio de las administraciones locales un departamento de asesoramiento jurídico especializado que permite garantizar decisiones rigurosas y seguras en la resolución de consultas y en la redacción de informes, enmiendas y observaciones.

También impulsa la formación continua, adaptada a los retos presentes y futuros de la gestión pública, dirigida tanto a personal técnico como a cargos electos locales. Por otro lado, en el ámbito de la financiación ofrece apoyo y acompañamiento en fondos europeos, con el objetivo de aprovechar oportunidades de financiación e innovación a través del Servicio Info Europa.

Además, facilita la contratación de bienes, servicios y obras para las entidades locales y ofrece apoyo en la ejecución de los contratos a través de la Central de Contratación de la FEMP, a la que pueden adherirse todas las entidades asociadas a la Federació de Municipis de Catalunya. Y todo ello con un objetivo común: reforzar la gobernanza local para mejorar la calidad del servicio público de las administraciones locales.

37ª Asamblea General de la Federació de Municipis, en 2025

37ª Asamblea General de la Federació de Municipis, en 2025 / EVA GUILLAMET

Innovación y futuro

El mundo local está afrontando grandes transformaciones: emergencia climática, digitalización, nuevos modelos económicos y sociales. Ante estos retos, la cooperación entre instituciones es más necesaria que nunca. Por ello, desde la FMC se impulsan alianzas, se genera conocimiento y se promueven iniciativas que permiten a los municipios anticiparse y adaptarse a los cambios con eficacia. La participación en redes, la colaboración con otras entidades y la promoción de proyectos compartidos son medidas clave para avanzar.

Hoy, más que nunca, el municipalismo es un modelo esencial para construir sociedades más justas, sostenibles y cohesionadas. Y en este camino, la FMC sigue siendo un aliado imprescindible para los gobiernos locales.

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