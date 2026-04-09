Los Mossos detienen in fraganti en la AP-7 a dos ladrones multirreincidentes que se hacían pasar por policías

Agentes de los Mossos d’Esquadra de Granollers detuvieron el jueves 2 de abril a dos ladrones multirreincidentes, de 21 y 50 años, en la AP-7 a la altura de la Roca del Vallès. Iban en un vehículo identificado por la policía que presuntamente estaría implicado en tres robos en el tramo norte de la autopista. Los sospechosos circulaban a gran velocidad en sentido norte.

Al detectar este turismo, los agentes iniciaron el seguimiento pero los sospechosos aumentaron la velocidad e intentaron escapar haciendo zigzag entre el resto de vehículos. Pese a esto, el alto volumen de tráfico impidió que pudiera avanzar mucho y los agentes lograron detenerlo a la altura de la Roca del Vallès. Los sospechosos tenían múltiples antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Mientras los agentes los identificaban, otro vehículo se detuvo en el mismo punto. La conductora manifestó que los detenidos habían intentado hacerla parar en plena autopista, y que como no hizo caso, encendieron luces que parecían de coche policial y le hicieron señales con una especie de linterna, lo que creó confusión en la víctima, que dudó si eran policías. Los hechos habrían ocurrido instantes antes de que los agentes detectaran a los sospechosos.

En el registro del vehículo se localizaron estos objetos. El conductor, además, no pudo acreditar ningún permiso ni licencia para conducir el automóvil. Los dos hombres quedaron detenidos por los delitos de hurto y usurpación de funciones públicas. Al conductor, además, se le imputa conducción temeraria y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. El día 6 pasaron a disposición del juzgado en funciones de guardia de Granollers.