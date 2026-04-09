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Dos menores se escapan de un centro de Martorell y los encuentran por ir juntos encima de un patinete

Iban por la acera y los paró la Policía Local de Martorell para sancionarlos

El patinete con el cual circulaban los dos menores cuando les paró la Policía Local de Martorell.

El patinete con el cual circulaban los dos menores cuando les paró la Policía Local de Martorell. / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

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Dos jóvenes fugados de un centro de menores han podido ser devueltos al lugar gracias a que la Policía Local de Martorell los detuvo por una infracción de tráfico. Los agentes vieron cómo un patinete circulaba por la acera con dos personas encima, algo que claramente no está permitido.

Los pararon para identificarlos y proceder a la notificación de la correspondiente sanción, pero fue al comprobar las identidades cuando la sala de mando operativa de la Policía Local de Martorell informó a los agentes de que los chicos tenían requerimientos pendientes por estar fugados de un centro de menores.

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Los agentes los trasladaron a las dependencias policiales a efectos de custodia y protección del menor, y se contactó con el centro para realizar la entrega de los jóvenes.

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