Mataró se reinventa con Re-Natura: un modelo de transformación ante el reto climático

El Ayuntamiento de Mataró ha finalizado el proyecto Re-Natura de renaturalización y resiliencia de los espacios periurbanos y urbanos de la ciudad. Se trata de la actuación de mejora de la infraestructura verde y de la biodiversidad más ambiciosa que ha desarrollado la capital del Maresme desde la ampliación del Parc Central en el año 2000. La inversión ha sido de 6 millones de euros, de los cuales 4 proceden de los fondos Next Generation EU.

Los principales ámbitos de actuación han sido las dos rieras que delimitan la ciudad: la Riera de Sant Simó y la Riera d’Argentona, así como la creación de un pulmón verde en la entrada sur de la ciudad con el renovado Parc de La Pollancreda. Y también una replantación de árboles y arbustiva en el Parc Central, la principal zona verde urbana de Mataró.

El proyecto ha incluido una replantación de árboles en el Parc Central, su principal zona verde urbana

Las actuaciones han tenido muy en cuenta los procesos de filtrado del agua de lluvia con eliminación de pavimentos y creación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), siempre que ha sido posible.

Corredores verdes

En la Riera d’Argentona se han plantado 136 árboles y 7.278 arbustos, se han creado 1.300 metros² de cuneta verde y 2.150 metros² de huertos urbanos comunitarios. Potenciar la función de corredor verde de esta riera y conectarla mejor con el barrio de Cerdanyola son los objetivos principales que se han conseguido.

En relación a la Riera de Sant Simó, se han plantado 20.000 arbustos y 1.800 árboles para renaturalizarla con especies autóctonas. Antes, sin embargo, la gran actuación fue eliminar la caña americana, una especie invasora con un arraigo muy rápido en el territorio.

La mejora ecológica y renaturalización de las dos rieras de Mataró responde a la voluntad de promover un cambio de modelo en su gestión con una integración en el sistema de infraestructura verde del municipio ya que actúan como corredores ecológicos y biológicos.

Pulmón verde

En el Parc de la Pollancreda, en la entrada sur de la ciudad, a los pies del monumento de Laia l’Arquera, se ha creado un pulmón verde para la ciudadanía. Un espacio que ha pasado de ser yermo a verde con nuevo arbolado (253 ejemplares) y plantas arbustivas (3.000), refugios de fauna y una mejora de la permeabilidad del suelo y el drenaje. Para su creación se ha puesto en práctica el método Miyawaki, llamado en honor al botánico japonés Akira Miyawaki. Se trata de una técnica de restauración ecológica y reforestación que busca crear bosques densos, biodiversos y de crecimiento rápido en áreas degradadas o deforestadas. A diferencia de las plantaciones forestales convencionales, este método se basa en la imitación de los procesos naturales de sucesión ecológica.

El renovado Parc de la Pollancreda, pulmón verde para los vecinos de Mataró. / Cedida

En el Parc Central se ha actuado tanto en el recinto histórico conocido popularmente como el 'parc vell', así como en el nuevo Parc Central que surgió de la ampliación realizada en el año 2000, y también en la avinguda del Corregiment de Mataró. Esta última potenciará su función conectora entre los dos espacios verdes ya que es una calle que separa los dos espacios verdes más céntricos de Mataró.

El objetivo de las actuaciones en el Parc Central ha sido potenciar su función ecológica como nodo central de la infraestructura verde dentro de la trama urbana, favoreciendo una mayor biodiversidad y dotándolo de una mayor resiliencia y capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático.

A raíz de los principales problemas detectados, se ha ha actuado para sustituir gradualmente la vegetación existente por especies más adaptadas a las condiciones climáticas; aumentar las zonas de sombra especialmente en las áreas de juego infantil y zonas de circulación; diversificar el hábitat para refugio de fauna; solucionar problemas de drenaje; recuperar agua de escorrentía y mejorar la infiltración de aguas pluviales; mostrar a la ciudadanía el cambio hacia una gestión más sostenible y resiliente de los espacios verdes; y alinear Mataró con los nuevos requerimientos normativos respecto a la gestión de aguas pluviales.

En resumen, todas las actuaciones van dirigidas a mejorar la conectividad ecológica, crear espacios de biodiversidad, y mejorar la resiliencia y aprovechamiento de las aguas.

Regla del 3-30-300

Otras obras que se han llevado a cabo en Mataró en el marco de esta subvención europea han permitido mejorar siete espacios distribuidos por diferentes barrios de la ciudad reforzando la vegetación, mejorando la permeabilidad y el drenaje del suelo e incorporando refugios de fauna. Además, la intención es crear una red de espacios verdes por toda la ciudad y conseguir la regla del 3-30-300, según la cual cada ciudadano y ciudadana debería ver tres árboles desde su casa, vivir en un barrio con un 30% de árboles o zona verde y disponer de un parque o zona natural a menos de 300 metros. Las mejoras han tenido lugar en las plazas de Catalunya y d’Occitània, y en los parques de Antonio Machado, Camí de la Serra, de la Llibertat, del Palau y de Cerdanyola.

Re-Natura Mataró ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), financiado por la Unió Europea – NextGenerationEU.

Este proyecto europeo ha supuesto un impulso a la tarea que ya llevaba a cabo el Ajuntament de Mataró en este ámbito y que cuenta con un documento marco que es el Pla Director d’Infraestructura Verda de la ciudad. Una guía que marca las líneas de trabajo para la ciudad que será de gran ayuda con el actual reto de revisión del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).

El alcalde de Mataró, David Bote, destaca “la voluntad de este proyecto para adaptar la ciudad al cambio climático con una estación de verano con temperaturas cada vez más elevadas y con emergencias climáticas que ponen a prueba la resiliencia de los elementos del espacio público, ya sea por fuertes ráfagas de viento o temporales de agua”. Por ello, Bote considera que Re-Natura supone un impulso importante para la ciudad: “Continuaremos, año tras año, para hacer de Mataró una ciudad resiliente, sostenible y con calidad de vida para la ciudadanía”.

El nuevo patio de la Escuela Germanes Bertomeu, en Mataró. / Cedida