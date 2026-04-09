El liderazgo transformador de la Diputación de Barcelona

En un contexto global marcado por la incertidumbre, los conflictos internacionales y las transformaciones sociales aceleradas, el municipalismo emerge como una de las respuestas más sólidas para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Es desde la proximidad, desde el conocimiento directo del territorio y desde el contacto cotidiano con las personas, que se construyen las políticas públicas más útiles. En este escenario, la Diputación de Barcelona desempeña un papel clave como institución al servicio de los ayuntamientos, impulsando proyectos y estrategias para construir municipios más fuertes, más modernos y más resilientes.

La fuerza del municipalismo radica en su capacidad de transformar realidades concretas. Los ayuntamientos, como primera puerta de entrada de la ciudadanía a las instituciones, son actores esenciales para dar respuesta a retos sociales cada vez más complejos, como la transición ecológica, la digitalización, las desigualdades sociales o el acceso a la vivienda. Pero para hacer frente a estos retos, especialmente en municipios pequeños o medianos, hacen falta recursos, conocimiento y cooperación. Y es aquí donde la Diputación se convierte en imprescindible.

El municipalismo ya es una herramienta clave para afrontar los retos sociales y climáticos actuales

Cooperación local

La Diputación de Barcelona no sustituye a los ayuntamientos, sino que los acompaña. Su modelo se basa en la cooperación local: ofrece apoyo técnico, económico y estratégico para que todos los municipios —independientemente de su tamaño— puedan prestar servicios de calidad e impulsar proyectos transformadores.

Este apoyo se concreta en formas diversas: programas de inversión que permiten mejorar equipamientos municipales, asistencia técnica especializada para la planificación urbana o servicios compartidos que optimizan recursos. El objetivo es construir un territorio cohesionado y equilibrado.

La Diputación de Barcelona impulsa una gestión local más eficiente, innovadora y conectada con la ciudadanía

Anticipar el futuro desde el municipio

Las agendas urbanas locales son herramientas estratégicas que permiten a los municipios ir más allá de la gestión del día a día y planificar su desarrollo a medio y largo plazo, teniendo en cuenta factores sociales, económicos y ambientales.

Desde la creación de la Red de Agendas Urbanas Locales (XAUL), la Diputación ha situado a la provincia de Barcelona a la vanguardia de este modelo. Actualmente, decenas de municipios trabajan conjuntamente para definir proyectos que responden a necesidades reales del territorio, con una mirada integral y adaptada a cada realidad local.

En palabras de la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, estas agendas son “instrumentos flexibles y eficaces, que permiten observar los problemas en la escala en que se manifiestan y responder, por tanto, con acciones concretas y útiles”.

La agenda urbana y rural

La otra gran apuesta de la Diputación es la promoción de una visión integrada del territorio, superando la tradicional dicotomía entre mundo urbano y mundo rural. La realidad de la provincia de Barcelona —con casi 6 millones de habitantes, que representan más del 70% de la población de toda Cataluña, y una fuerte interconexión entre municipios— exige políticas que comprendan este contexto territorial.

Esta estrategia reconoce que los flujos sociales y económicos no entienden de fronteras administrativas y que hay que coordinar esfuerzos para garantizar el equilibrio territorial. Y ello es especialmente relevante para los municipios pequeños, a menudo con dificultades para retener población o para acceder a determinados servicios.

El servicio de Bibliobús acerca la cultura a los municipios más pequeños y alejados de la provincia. / Diputación de Barcelona.

Innovación y digitalización

La modernización de la administración local es otro de los pilares de la acción de la Diputación de Barcelona. La digitalización de los servicios públicos no sólo mejora su eficiencia, sino que también facilita la relación con la ciudadanía e incrementa la transparencia. A través de diferentes programas, se impulsa la transformación digital de los ayuntamientos, ofreciendo herramientas tecnológicas, formación y apoyo técnico para que ningún municipio quede atrás en la transición digital.

Además, la innovación también se promueve en ámbitos como la gestión de datos, la movilidad sostenible o la energía, con proyectos piloto que luego pueden replicarse en otros municipios.

La digitalización de la administración pública local mejora su eficiencia. / Diputación de Barcelona.

Sostenibilidad y resiliencia

El cambio climático y sus consecuencias exigen respuestas coordinadas y valientes. Desde la Diputación se trabaja para ayudar a los municipios a adaptarse a estos retos, impulsando políticas de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y protección del territorio. Esta acción se traduce en proyectos como la mejora de la gestión del agua, la promoción de las energías renovables o la renaturalización de los espacios urbanos.

Pero la resiliencia no es sólo ambiental. También es social y económica. Y por ello, desde la Diputación se promueven programas para reducir las desigualdades, fomentar el empleo y reforzar los servicios sociales municipales.

La planta fotovoltaica Can Cabanyes II en Granollers es un ejemplo de la apuesta municipal y de la Diputación por las energías renovables. / Diputación de Barcelona.

Reconectar a la ciudadanía con la política

En un momento en que la desafección política es una realidad, el municipalismo ofrece una oportunidad para recuperar la confianza de la ciudadanía desde valores como la proximidad, la transparencia o la capacidad de respuesta ante problemas concretos, que pueden revertir esta tendencia.

La Diputación trabaja codo a codo con los ayuntamientos para reforzar esta conexión, promoviendo una política de servicio público basada en el contacto directo con las personas. Haciendo “política de servicio público para personas a las que pones cara”, como bien explica Lluïsa Moret, presidenta de la Corporación.

La acción local se fortalece para construir municipios más resilientes, digitales y equitativos

Una institución junto a los municipios

La Diputación de Barcelona es, en esencia, una institución que trabaja para que los ayuntamientos puedan hacer mejor su trabajo. Su valor no se mide sólo en recursos económicos, sino en su capacidad de articular estrategias compartidas, generar conocimiento e impulsar proyectos transformadores. En un mundo cada vez más complejo, el municipalismo se convierte en una herramienta imprescindible para construir sociedades más justas, más sostenibles, cohesionadas y cooperadoras.

El carril bici que conecta varios polígonos de Barberà del Vallès fomenta el bienestar y la sostenibilidad. / Diputación de Barcelona.

Y en este camino, la Diputación de Barcelona se consolida como un aliado imprescindible del mundo local. Porque es desde los municipios —desde cada pueblo, cada ciudad y cada barrio— que se construye el futuro. Y este futuro sólo será posible si es colectivo, cooperativo y arraigado en el territorio. Más información en: www.diba.cat