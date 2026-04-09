Un juez ordena detener a Jair Domínguez para que comparezca en un juicio impulsado por Vox

La justicia ha ordenado la detención del humorista Jair Domínguez para oobligarle a que asista a la vista de juicio oral que debe afrontar el próximo martes en una causa promovida por Vox , que le acusó de incitación al odio contra la formación ultra.

El origen de la demanda viene de unas declaraciones en las que Domínguez hizo un llamamiento a "combatirlos con un puñetazo en la boca" , en referencia a los dirigentes de Vox, en una intervención en un espacio de humor en Catalunya Ràdio el 15 de febrero de 2021. Pese a que el caso se había archivado inicialmente, la Audiencia de Barcelona ordenó su reapertura en junio del 2023.

Ha sido el propio Domínguez el que ha informado en sus redes sociales de la orden judicial, incluyendo el documento del requerimiento y añadiendo un comentario irónico: "Pero qué AVERIGUAR PARADERO si estoy en Banyoles" .

Una orden judicial sobre la que ha mostrado su satisfacción el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, como ha quedado claro en su perfil de X: "Ahora tendrá que rendir cuentas para llamar a la violencia contra los votantes del tercer partido de España".

"El bufón separatista de tercera categoría se creía impune por cobrar millonadas de TV3 y Catalunya Ràdio", ha añadido el dirigente ultra.

Noticias relacionadas

La resolución ordena expedir las órdenes policiales para localizar a Domínguez y, seguidamente, proceder a su detención y ser puesto a disposición del juzgado de guardia por citarlo para la vista de juicio oral el próximo martes, 14 de abril a las 10.00 horas.