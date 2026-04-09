Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tráficoEncuesta GESOPEstrecho OrmuzSant Joan VilatorradaIránRosalíaRaval CupraSueldo profesorSoriaBarcelonaOso CachouPedro SánchezRenta 2025MascotasFlores abril
instagramlinkedin

Tribunales

Los investigadores echan en falta una mayor rapidez en la investigación de la tragedia de Adamuz

Fuentes de la CIAF afirman que el trabajo "no está paralizado", pero esperan la autorización judicial para el desarrollo de pruebas clave como los análisis de metalografía del carril en el laboratorio

Inspección ocular sobre la zona del accidente en Adamuz.

Inspección ocular sobre la zona del accidente en Adamuz. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Córdoba
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Paralizada no está, pero sí es verdad que nos gustaría que fuera un poco más rápida", han afirmado este jueves fuentes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a Diario CÓRDOBA, acerca de la labor que desarrollan sus investigadores para esclarecer las causas de la tragedia de Adamuz.

Dos meses y medio después del accidente, que se cobró 46 víctimas mortales, todavía esperan la autorización judicial para realizar los análisis metalográficos del carril en el laboratorio. Se trata de una prueba clave, teniendo en cuenta que la fractura de la vía y de una soldadura centran la hipótesis principal sobre el origen de la tragedia.

Previsiblemente, la jueza instructora autorizará este trabajo una vez que sean nombrados los peritos que investigarán el suceso de forma independiente. Con el mismo argumento, la CIAF, adscrita al Ministerio de Transportes, tampoco ha obtenido por ahora el permiso necesario para recuperar y analizar un equipo del tren Alvia que permitiría conocer con más detalle la frenada de emergencia registrada cuatro segundos antes de colisionar con el Iryo, que fue activada por el sistema de seguridad LZB.

Noticias relacionadas

Así las cosas, las fuentes consultadas explican que en estos momentos se están llevando a cabo otras actuaciones como entrevistas y el cotejo de documentación y datos. De acuerdo con el último informe remitido al Tribunal de Instancia de Montoro por la Guardia Civil, se están estudiando, asimismo, las imágenes de las cámaras del Iryo por si pudiesen ayudar a conocer mejor el descarrilamiento de este tren, que dio lugar al impacto posterior con el Alvia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  4. Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
  5. El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
  6. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  7. Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
  8. Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón

Directo | La misión Artemis afronta hoy su último día completo en el espacio antes de volver a la Tierra

Directo | La misión Artemis afronta hoy su último día completo en el espacio antes de volver a la Tierra

Dos menores se escapan de un centro de Martorell y los encuentran por ir juntos encima de un patinete

Dos menores se escapan de un centro de Martorell y los encuentran por ir juntos encima de un patinete

Condenado a 14 años de prisión por violar a una mujer en Manresa tras sacarla de casa amenazando a los niños

Condenado a 14 años de prisión por violar a una mujer en Manresa tras sacarla de casa amenazando a los niños

Aurelio Rojas, cardiólogo: "No tomes más de 4 tazas de café al día. Puede tener efectos adversos"

Aurelio Rojas, cardiólogo: "No tomes más de 4 tazas de café al día. Puede tener efectos adversos"

Cortadas las líneas R1 y RG1 entre Santa Susanna y Pineda por una agresión en un tren

Cortadas las líneas R1 y RG1 entre Santa Susanna y Pineda por una agresión en un tren

Los investigadores echan en falta una mayor rapidez en la investigación de la tragedia de Adamuz

Detenidos cuatro menores en Elche por sabotear las vías del tren con riesgo "extremo" de descarrilamiento

Cortada la circulación de la C-32 tras volcar un camión que transportaba un líquido corrosivo pero no inflamable