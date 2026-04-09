Por una industria europea sólida, competitiva y con propósito

El IND+I Day 2026, que se celebrará el 8 de mayo en el edificio Cúbic de Viladecans, será el punto de encuentro de líderes industriales, innovadores, emprendedores, académicos y responsables públicos que comparten una visión: que el futuro de Europa se juega en su capacidad para educar, innovar y producir con independencia, ambición y propósito. Bajo el lema Misión 2036: El futuro será el liderazgo industrial, el encuentro será un llamamiento para actuar, porque el liderazgo industrial no se hereda: se construye.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, y la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, presidirán la décima edición del IND+I Day, que se ha convertido en uno de los foros referentes en España en el debate sobre el futuro de la industria. El programa cuenta con la conferencia Directing economic growth: a mission oriented and common good approach, a cargo de Mariana Mazzucato, profesora del University College of London, economista referente y teórica del estudio del papel de la administración en la innovación y el desarrollo industrial.

El IND+I Day contará también con la participación de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España; Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; Ricardo Domínguez García-Baquero, presidente de Navantia; Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación, y Xavier Ferràs, profesor de ESADE y presidente honorífico del Consejo IND+I, entre otros empresarios, investigadores o técnicos dedicados a la industria y la innovación. A su vez, las empresas Lobelia Earth, Bamboo Energy, Roka Furadada y Familia Torres expondrán sus ejemplos.

El debate se centrará en el necesario desarrollo industrial de Europa para liderar un mundo que avanza a una velocidad sin precedentes. Las cadenas de valor se reconfiguran, las tecnologías emergentes cambian las reglas de la producción y los equilibrios geopolíticos redefinen el mapa industrial global. En este contexto, Europa se enfrenta al desafío de no quedarse atrás, de fortalecer su soberanía económica y tecnológica, y de liderar desde la innovación, el conocimiento y la sostenibilidad.

Por ello, el IND+I Day 2026 representa un llamamiento a la acción colectiva para construir en la próxima década una industria europea sólida, competitiva y con propósito. Esta Misión 2036 propone reflexionar sobre qué modelo industrial queremos y cómo alcanzarlo: una industria capaz de generar valor, bienestar y empleo de calidad, que contribuya a la transición verde y digital, y que consolide la autonomía estratégica del continente.

Hoja de ruta compartida

La Misión IND+I 2036 se plantea como una hoja de ruta a diez años vista, inspirada en el concepto de las misiones orientadas al propósito de la economista Mariana Mazzucato. Estas misiones buscan alinear esfuerzos públicos, privados y sociales para abordar los grandes retos de nuestro tiempo con una dirección común y resultados medibles.

En este sentido, el IND+I aspira a convertirse en un espacio de convergencia entre el sector industrial, el tejido innovador, las administraciones públicas y la comunidad científica, contribuyendo a dar apoyo al Estado emprendedor y al conjunto de actores que impulsan el cambio. El objetivo es crear las condiciones para que Europa recupere el liderazgo industrial, apostando por un modelo basado en la autonomía, la resiliencia, el talento y la innovación.

La ‘quinta libertad’ para innovar y educar

En el corazón de esta misión se encuentra la idea de la autonomía estratégica europea, que pasa por consolidar las libertades que han hecho de Europa un espacio de progreso: la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales.

A estas cuatro libertades, el IND+I propone sumar una quinta: la libertad de innovar y de educar, como base para un nuevo espacio europeo de conocimiento, talento e industria.

Solo a través de la formación, la investigación aplicada y la colaboración podremos crear una industria propia, sostenible y tecnológicamente avanzada, capaz de responder a nuestras necesidades y de competir globalmente en un mundo donde el liderazgo industrial se disputa entre China y Estados Unidos.

La Misión 2036: Liderazgo industrial se articula en torno a dos grandes ejes estratégicos. En primer lugar, reinventar las cadenas de valor existentes, adaptándolas a un entorno global cambiante mediante la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la colaboración público-privada. En segundo, reindustrializar con nuevas capacidades productivas, fomentando la creación de sectores industriales emergentes —desde la biotecnología y la inteligencia artificial hasta la energía verde y los nuevos materiales— que configurarán la industria de 2036.

Estos dos ejes no son solamente una hoja de ruta técnica, sino que también representan una invitación a repensar el papel de la industria como columna vertebral de la economía, motor de cohesión social y catalizador del cambio.

La economista Mariana Mazzucato volverá a participar en el IND+I Day de este año después de su presencia en la segunda edición, en 2017. / cedida