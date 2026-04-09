Bomberos catalanes y aragoneses trabajan para extinguir dos incendios en Batea y la Granja d'Escarp

Bomberos catalanes y aragoneses trabajan en la extinción de dos incendios forestales declarados este jueves por la tarde en Batea (Terra Alta) y la Granja d'Escarp (Segrià).

El primero, poco antes de las 16:45 horas, ha afectado a una zona de pinar cerca del río Algars, en Batea. Se han movilizado siete dotaciones terrestres y tres medios aéreos, un helicóptero bombardero y dos avionetas de vigilancia y ataque. El incendio se encuentra en fase de control, según Bombers.

Dos focos activos

En la Granja d'Escarp, también cerca del límite administrativo con la comunidad de Aragón, se ha declarado otro incendio minutos antes de las 17:00 horas. El fuego se localiza cerca del camino de Mequinenza.

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Tres pescadores han podido salir de la zona sin daños personales. En el operativo trabajan ocho dotaciones terrestres.