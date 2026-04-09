Incendios forestales
Bomberos catalanes y aragoneses trabajan para extinguir dos incendios en Batea y la Granja d'Escarp
Los fuegos han movilizado cerca de una veintena de dotaciones y afectan a zonas forestales en Terra Alta y Segrià
El 80% de espacios naturales gestionados por el Govern no tienen plan de prevención de incendios
Bomberos catalanes y aragoneses trabajan en la extinción de dos incendios forestales declarados este jueves por la tarde en Batea (Terra Alta) y la Granja d'Escarp (Segrià).
El primero, poco antes de las 16:45 horas, ha afectado a una zona de pinar cerca del río Algars, en Batea. Se han movilizado siete dotaciones terrestres y tres medios aéreos, un helicóptero bombardero y dos avionetas de vigilancia y ataque. El incendio se encuentra en fase de control, según Bombers.
Dos focos activos
En la Granja d'Escarp, también cerca del límite administrativo con la comunidad de Aragón, se ha declarado otro incendio minutos antes de las 17:00 horas. El fuego se localiza cerca del camino de Mequinenza.
Tres pescadores han podido salir de la zona sin daños personales. En el operativo trabajan ocho dotaciones terrestres.
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