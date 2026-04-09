La Guardia Civil investiga si el incendio en el Maigmó ha sido intencionado

La Guardia Civil investiga si el incendio que ha afectado a la ladera del Maigmó ha sido intencionado, según han confirmado fuentes de la Benemérita. La existencia de tres focos diferentes ha desatado las especulaciones sobre el hecho de que pudiera ser provocado. Un testigo que iba en bicicleta por la zona ha asegurado que han salido tres columnas de humo simultáneamente de la nada. Agentes del Instituto Armado se encuentran por la zona preguntando a los vecinos a la búsqueda de pistas que contribuyan a esclarecer los hechos. Hacia las 19.00 horas, más de 26 horas después, el fuego ha quedado controlado tras afectar una superficie cercana de entre ocho y diez hectáreas, según ha informado el Consorcio de Bomberos. Los medios aéreos ya se habían retirado a última hora de la mañana y había unidades terrestres para terminar de extinguirlo. Durante la noche van a permanecer tres dotaciones de bomberos del Consorcio y cuatro unidades de bomberos forestales.

Fuentes del instituto armado han indicado que por el momento no hay certezas de ese origen intencionado, pero que es una de las causas que se están barajando. Por ese momento, hay abierta una línea de investigación dirigida a esclarecer esa intencionalidad y los presuntos autores del mismo. Uno de los testigos interrogados por los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita habría declarado a los agentes ver momento antes del incendio a un hombre corriendo en dirección a una furgoneta blanca, un hecho que en un primer momento no había dado mayor importancia.

El incendio ha quedado estabilizado a las nueve horas de este miércoles. Dos medios aéreos se habían reincorporado a primera hora de la mañana a las labores de extinción del incendio que desde el martes por la tarde afectaaba a la zona, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El incendio del Maigmó evoluciona favorablemente con refuerzo de medios aéreos / INFORMACIÓN

A primera hora se han cumplido también los relevos de los efectivos que han trabajado por la noche en la zona. Se mantienen ocho dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, con otras cinco unidades de bomberos forestales. Según las mismas fuentes el incendio continúa con una evolución favorable mientras los equipos de extinción continúan trabajando en la zona.

El incendio se declaró a las 17:16 horas del martes en las inmediaciones del Racó de Creu, en las faldas del Maigmó. El despacho automático con helicóptero de dirección de incendios detectó tres focos, por lo que se solicitaron medios aéreos dada la dificultad de acceso a la zona y con el objetivo de actuar aprovechando las últimas horas de luz.

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