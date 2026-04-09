Más limpia, más verde, más habitable: así se transforma L’Hospitalet

El espacio público es el lugar donde pasa la vida. Es donde convivimos, donde nos encontramos, donde juegan los niños y donde se construye el día a día de una ciudad. Por ello, mejorarlo no es solo una cuestión de mantenimiento urbano, sino una apuesta clara por la calidad de vida, la convivencia y el bienestar colectivo.

Desde el inicio de su mandato, en junio de 2024, el alcalde David Quirós se fijó una prioridad clara: avanzar hacia un L’Hospitalet más limpio, más humano y más habitable. Un compromiso que hoy se traduce en actuaciones concretas que están transformando la ciudad y mejorando la percepción del espacio público.

Una serie de actuaciones concretas en L'Hospitalet buscan dar un salto cualitativo en mantenimiento, sostenibilidad y confort del entorno urbano

Mejorar la limpieza en las calles

Una de las principales metas de esta nueva etapa es la puesta en marcha de la nueva contrata de limpieza y recogida de residuos, la más importante de la historia de la ciudad. El nuevo contrato destina 43,5 millones de euros anuales al servicio, casi 15 millones más cada año que el anterior, y permite renovar completamente los equipos y los sistemas de trabajo para mejorar la limpieza de las calles.

La contrata se está implantando en tres fases. Los nuevos vehículos de limpieza viaria ya trabajan en la calle desde el pasado 17 de marzo. En mayo, entrarán en funcionamiento los nuevos vehículos de recogida de basura y se renovarán los 4.250 contenedores específicos de las cinco fracciones (resto, orgánica, envases ligeros, papel y cartón, y vidrio) de toda la ciudad. Finalmente, en agosto, llegarán los vehículos de limpieza de alcantarillado.

La nueva contrata de limpieza y recogida de residuos, con un presupuesto anual de 43,5 millones de euros, incluye nuevos vehículos de limpieza viaria y recogida de basura, así comola renovación de 4.250 contenedores.

Con el despliegue total de la contrata, entrarán en funcionamiento 154 nuevos vehículos del parque móvil del servicio. Casi un 60% de la flota son vehículos eléctricos y la gran mayoría de los restantes cuentan con etiqueta ambiental ECO y funcionan con gas, ya que la ciudad dispone de una planta de gas municipal. Por lo tanto, se apuesta por vehículos menos contaminantes y también más silenciosos.

Además, paralelamente al despliegue de la nueva contrata de servicios de recogida de residuos municipales y limpieza del espacio público, el Ayuntamiento pone en funcionamiento un nuevo cuerpo de inspección único del espacio público, con inspectores que saldrán a la calle para controlar diversos aspectos, entre ellos, la limpieza y la correcta separación de residuos.

Incremento del verde urbano

La transformación del espacio público también pasa por una apuesta clara por el verde urbano. En los últimos dos años, L’Hospitalet habrá plantado cerca de 6.000 árboles. Se calcula que el nuevo arbolado permitirá absorber unas 120 toneladas más de dióxido de carbono (CO2) al año, interceptar más de 11 millones más de litros de lluvia y aumentar la cobertura arbórea en 76.900 metros cuadrados, además de reducir los niveles de ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.

La cobertura arbórea actual de la ciudad es del 12,14%, y el objetivo es aumentarla siguiendo el Plan director del verde urbano de L’Hospitalet. Este aumento aporta numerosos beneficios: por un lado, ambientales, ya que los árboles mejoran la calidad del aire y reducen el efecto isla de calor; y, por otro, mejoran la salud de la ciudadanía al actuar como filtro de contaminantes atmosféricos que causan enfermedades cardiorrespiratorias o alergias.

En esta campaña se plantan árboles de 65 especies diferentes adaptadas a las condiciones climatológicas actuales, con necesidades hídricas bajas o muy bajas. Además, son especies hipoalergénicas capaces de aportar los máximos beneficios ambientales. Entre las especies mayoritarias destacan los almez (Celtis australis), las sóforas (Styphnolobium japonica), los perales de flor (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) y las jacarandas (Jacaranda mimosifolia).

Instalación de toldos

Este esfuerzo por adaptar la ciudad a las nuevas necesidades climáticas también se refleja en la instalación de toldos en escuelas y áreas infantiles para generar espacios de sombra y proteger a los niños de las altas temperaturas. Ya se han instalado los primeros 17 toldos en centros educativos con el objetivo de habilitar espacios de juego seguro y evitar los daños causados por la radiación solar.

Toldo instalado en un área de juego infantil. / Cedida

Los toldos disponen de una estructura sólida y estable para garantizar la seguridad y un sistema de fijación al suelo. Formados por estructuras modulares, tienen diferentes superficies de 54, 72 o 108 metros cuadrados con una altura mínima de 2,5 metros. La cobertura es de malla de tejido de poliéster, transpirable, con protección UV, antifúngico e ignífugo.

El Ayuntamiento también ha comenzado la instalación de toldos en áreas de juego infantil. Este año, en una primera fase, se instalarán en 18 áreas de la ciudad antes del verano siguiendo las indicaciones del Plan director de sombras, que clasifica las zonas según el tipo de pavimento, el porcentaje de sombra y el volumen de uso. Se priorizan zonas con menos del 40% de sombra, con suelo de caucho y de alto uso, con el objetivo de que todas las áreas de intensidad alta o media tengan más de un 60% de sombra en el futuro.

Mejora del alumbrado público

Paralelamente, L’Hospitalet ha iniciado la mejora del sistema de alumbrado público con un nuevo contrato de mantenimiento adjudicado a la empresa Edison Next, que cuadruplica el presupuesto y multiplica por cinco los equipos de trabajo. Este refuerzo permite reducir el tiempo de respuesta ante incidencias, aumentar la calidad lumínica de las calles y mejorar la percepción de seguridad en el espacio público.

Nuevo alumbrado en L'Hospitalet. / Cedida

Tanto para la limpieza como para el alumbrado, la ciudadanía dispone de dos canales para notificar incidencias: la ‘app’ L’H Ben fet y el teléfono gratuito 900.28.29.30, que funciona las 24 horas. El conjunto de estas actuaciones responde a una misma visión: situar el espacio público en el centro de las políticas municipales para lograr una ciudad más habitable, segura y pensada para las personas.

Esta estrategia global busca actualizar y mejorar el entorno urbano tras unos años en los que era necesario dar un salto cualitativo en mantenimiento, sostenibilidad y confort. La transformación de L’Hospitalet ya es visible y forma parte del compromiso del alcalde David Quirós de hacer de la ciudad un espacio cada vez más moderno y eficiente.