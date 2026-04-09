Demanda colectiva
Facebook e Instagram vetan anuncios que buscan captar a víctimas de adicción a las redes
Meta ha comenzado a retirar de sus plataformas Facebook e Instagram los anuncios de bufetes de abogados que intentan captar clientes para demandar a la tecnológica por presuntos daños a menores de edad, según informó este jueves el portal Axios.
La medida se produce apenas dos semanas después de que un tribunal de California declarara a Meta y YouTube negligentes en un caso histórico sobre adicción a las redes sociales, un fallo que ha abierto la puerta a una oleada de posibles demandas colectivas en Estados Unidos. El medio identificó más de una docena de anuncios desactivados este jueves, pertenecientes a firmas estadounidenses de peso como Morgan & Morgan y Sokolove Law.
Las piezas publicitarias vinculan el uso de las redes sociales con síntomas de ansiedad, depresión y autolesiones en adolescentes, acusando a las plataformas de priorizar el lucro sobre la salud mental.
La empresa liderada por Mark Zuckerberg se ampara en sus condiciones de servicio, las cuales le permiten restringir contenido para "evitar o mitigar impactos legales o regulatorios adversos". "Nos estamos defendiendo activamente de estas demandas y estamos eliminando los anuncios que intentan reclutar demandantes para las mismas", afirmó un portavoz de Meta a Axios, que añadió que no permitirán que los abogados "se lucren" con sus plataformas "mientras afirman simultáneamente que estas son perjudiciales".
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