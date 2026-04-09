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Conflicto en la escuela catalana

Educació envía un correo a las familias con el sueldo que cobrarán los profesores: 39.700 euros anuales en primaria y 44.500 en secundaria

Niubó se reúne este jueves con Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), los sindicatoos mayoritarios en la educación pública, disconformes con el acuerdo firmado por CCOO y UGT

Dalmau reclama "responsabilidad" a las más de 500 escuelas e institutos catalanes que han amenazado con dejar de hacer colonias y excursiones

Profesorado catalán durante las movilizaciones de las útlimas semanas.

Profesorado catalán durante las movilizaciones de las útlimas semanas. / Ferran Nadeu

Helena López

Helena López

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En su primera semana de regreso al trabajo tras recuperarse del cáncer de timo que la ha tenido alejada de sus responsabilidades en los dos últimos meses, la consellera Esther Niubó ha programado una ronda de contactos con diferentes actores de la comunidad educativa para tomar el pulso a un Departament que ha vivido semanas convulsas durante su ausencia (y seis días de huelga). Dos de las reuniones más esperadas se han celebrado este jueves por la mañana. Primero con Ustec -el sindicato mayoritario en la escuela pública catalana- y más tarde, con Professors de Secundària (Aspec), la organización con mayor representación en los institutos. Ambos rechazan el acuerdo alcanzado entre Govern, CCOO y UGT que la conselleria defiende como único camino posible, y en ese punto sigue encallada la cuestión.

La semana ha empezado también tensa con el envío masivo por parte del Departament de un boletín a las familias explicando los acuerdos alcanzados en el pacto que el Govern insiste en que está poniendo en marcha ya para demostrar con su aplicación que recoge las demandas del profesorado. Un correo electrónico que los sindicatos sienten como una estrategia del Departament para ponerles a las familias en contra.

El boletín -que ha disgustado a no pocas familias que han mostrado su malestar con la conselleria en redes sociales- habla de una inyección de 300 millones para impulsar la escuela inclusiva, de una "reducción progresiva de ratios" e incluso detalla a las familias los sueldos que tendrán los profesores en 2029, cuando se termine de aplicar la subida acordada con CCOO y UGT (39.777 euros anuales para el profesorado de primaria y 44.508 para el de secundaria). 

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Comunicado explica también las familias cosas como que partir del curso 2026-2027 se pagarán 50 euros por noche, para un máximo de dos profesionales por grupo, al profesorado que acompañe al alumnado en colonias y actividades educativas fuera del centro.

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