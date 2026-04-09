Detenida una madre por abofetear a una profesora en una escuela infantil de Elda

La Policía Nacional ha detenido en Elda a la madre de un alumno por agredir a una profesora en la Escuela Infantil Nuevo Almafrá, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación. La arrestada, de 30 años, está acusada de un delito de atentado a funcionario público tras propinar una bofetada a una docente de 31 años. Ambas son de nacionalidad española.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 1 de abril. Ese mismo día se tramitó la denuncia, mientras que la detención, llevada a cabo por el equipo de Policía Judicial de Elda, se produjo este miércoles.

Según las mismas fuentes, la madre acudió al mediodía al centro educativo junto a varios familiares con la intención de encontrarse con la profesora. En un primer momento, no llegaron a entrar en el recinto, pero cuando la docente salió acompañada por el conserje, comenzaron a increparla, asegurando que había pegado a su hijo de cuatro años.

Amenazada

La profesora negó los hechos, tras lo cual, según las fuentes, fue amenazada con que le iban a "pegar una paliza". Horas más tarde, sobre las 16:45, el tío, la abuela, la bisabuela, el padre y la madre del menor accedieron al interior de la escuela infantil. Allí se encontraron con la docente en la zona de la biblioteca, donde se produjo la agresión, propinándole la madre un bofetón en la cara que le causó un eritema leve.

Una profesora en un colegio de Alicante / Pilar Cortés

Rápidamente, la profesora pidió auxilio y fue asistida por otros miembros del centro. Asimismo, se avisó a la Policía, pero cuando los agentes llegaron, la madre ya se había marchado.

Posteriormente, la profesora acudió a un centro de salud para obtener el parte de lesiones y presentó la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de Elda-Petrer.

Este episodio se producía pocas semanas después de otra agresión a un docente en Alcoy, en la que este perdió parte de la oreja a causa de un mordisco.

Protocolo de agresiones

Desde la Conselleria de Educación se activó el protocolo de agresiones en este centro, tras la denuncia de la docente. Este plan de actuación tiene dos partes, el registro y la comunicación de accidente laboral que lleva incluida la solicitud de asistencia jurídica a la profesora.

Ante lo sucedido, las direcciones de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Elda, en representación de sus equipos docentes, mostraron su apoyo a la docente afectada y han condenado lo ocurrido.

Condena

En un comunicado señalaron que "rechazamos firmemente cualquier acto de violencia en el ámbito educativo y defenderemos y abogaremos siempre para que la educación se lleve a cabo en un entorno seguro, respetuoso y libre de agresiones para toda la comunidad educativa". Asimismo, subrayaron que "estos hechos deben servir para reflexionar y actuar, porque no se puede educar en el respeto si no se respeta a quien educa".

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Por su parte, el Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Educación, se sumaron a la condena de unos hechos que "atentan contra la convivencia y la seguridad en los centros educativos". El equipo de gobierno (PSOE, Elda Para Todas) subrayando que "los centros escolares deben ser espacios de respeto mutuo y seguridad, pilares irrenunciables para el desarrollo de la labor docente y el aprendizaje del alumnado". En esta línea, se trasladó el apoyo a la docente presuntamente agredida: "No está sola; cuenta con el respaldo total de este Ayuntamiento y de toda la ciudad de Elda ante una situación que bajo ningún concepto puede normalizarse ni justificarse".