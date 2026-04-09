Desahuciada una familia con una niña de seis años: "Era escoger entre dar de comer a mi hija o pagar el alquiler"

Desireé Izquierdo y Nacho López son una familia con una niña de seis años y que este martes fueron desahuciados de su vivienda en el número 9 de la calle Proaza, de Las Campas. Los tres se trasladaron a vivir al piso hace seis años y siempre cumplieron rigurosamente con el pago del alquiler de 500 euros. A esta cantidad había que sumar otros 100 euros de gastos de luz y gas. Sin embargo, la historia de esta familia se torció en enero del año pasado. La madre se quedó sin trabajo. No tenía contrato y se quedó sin derecho a paro. El único sueldo que entraba en la familia son los 800 euros que su pareja cobra trabajando a media jornada como repartidor.

"Llegó un momento en el que tuvimos que escoger entre dar de comer a mi hija o pagar el alquiler". Optaron por lo primero generando una importante deuda a la que no pudieron hacer frente. "En todo este tiempo no he parado de trabajar, pero el sueldo no me daba para pagar al casero. No hay derecho que personas como yo que trabajamos toda la vida nos quedemos así", comentó López entre lágrimas.

Ambos padres lo han intentado todo en los últimos meses. Recurrieron a Vipasa y a Servicios Sociales. "Ninguna institución nos ha dado respuesta», comentó la madre. En marzo lograron paralizar el desahucio por su situación de vulnerabilidad, pero todo el procedimiento se reactivó por parte de los juzgados hace unos días. «Los únicos que nos han apoyado en este proceso son los miembros del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Asturias y de Stop Desahucios". Sus miembros intentaron evitar la ejecución en la mañana de ayer. "Quisimos bloquear la puerta", explicó Andrés García de la primera de estas entidades. Los agentes judiciales no pudieron entrar y requirieron la presencia de la Policía Nacional que quitaron la cadena instalada en el acceso y la pancarta que habían colocado.

Noticias relacionadas

La familia consiguió sacar dos maletas y una mochila del piso. Durante unos días vivirán en la casa de una hermana de López en Tudela Veguín. Este desahucio provocará que la niña de seis años tenga que ser escolarizada en otro colegio.