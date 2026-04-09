La dana de Valencia tendrá película y este actor ha rechazado hacer el papel de Carlos Mazón: "Hay demasiado dolor. Mejor estar un poquito apartado de eso"

Las grandes catástrofes naturales y tragedias humanas han acabado normalmente proyectándose en las grandes pantallas en forma de película o serie. Producciones como ‘Lo Imposible’ o ‘La Sociedad de la Nieve’, ambas del director J.A.Bayona, han sido prueba de ello.

En la primera película, Bayona quiso reflejar el gran tsunami que arrasó en 2004 más de 800 km de las zonas costeras de la provincia de Aceh, en Indonesia, y que dejó más de 165.000 fallecidos en todo el país.

En la segunda, el director narra el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes (América del Sur) en el año 1972. En él viajaban 45 pasajeros, casi todos jugadores de rugby, de los que 11 murieron en el impacto.

El resto se enfrentó al reto de sobrevivir 72 días a un clima extremo y a la falta de comida y agua en medio de las montañas. Casi tres meses después del suceso, solo 16 de ellos fueron rescatados con vida.

29 de octubre de 2024

Aterrizando en España, una de las mayores tragedias naturales fue una dana que arrasó, mayoritariamente, con la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024.

La dana de Valencia tiene 227 muertos confirmados -217 en la Comunitat Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía- y 11 desaparecidos en 78 municipios de estas mismas regiones, según los últimos datos publicados por el Gobierno de España.

El Ministerio para la Transición Ecológica concluyó ese mismo año que la Dana provocó precipitaciones de hasta 771 litros/m2 en 24 horas en el municipio de Turís (Valencia), de los que 185 se acumularon en tan solo una hora.

De Arturito a Carlos Mazón

El actor valenciano Enrique Arce, conocido por su papel de Arturito en 'La Casa de Papel', ha revelado que se está preparando una película sobre esta tragedia. ¿Cómo lo sabe? Porque a él mismo le han ofrecido un papel.

El actor Enrique Arce. / Daniel Gonzalez / EFE

Durante su entrevista para el podcast HProject (antes conocido como 'Tu viaje al Interior'), dirigido por el DJ Pablo Hervás, el actor ha reconocido que ha recibido la propuesta de interpretar al entonces presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

Sin embargo, Enrique Arce ha decidido no aceptar este papel, ya que “el personaje es demasiado controvertido”. Además, el intérprete señala que esta realidad sigue siendo un tema sensible: “La dana está demasiado reciente, soy valenciano, hay demasiado dolor, mejor estar un poquito apartado de eso”.

Las consecuencias fuera de la pantalla

El actor ha reconocido que podría asumir el papel que le han propuesto sin problema desde un punto de vista profesional, ya que “no va a cambiar mi opinión sobre lo que pienso del tema”. Sin embargo, también ha admitido que teme las consecuencias fuera de la pantalla: “Este tío genera sentimientos de verdad, y no me apetece que me vayan por la calle llamando…”.

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En cualquier caso, Enrique Arce ha afirmado que hacer una película sobre la dana de Valencia es totalmente necesario, aunque él no vaya a participar en ella porque, además, “si no lo hago yo, lo va a hacer otro, ¿qué más da?”.