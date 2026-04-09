Cortada la circulación de la C-32 tras volcar un camión que transportaba un líquido corrosivo pero no inflamable

La fuga de un producto corrosivo en un accidente de tráfico ha provocado el corte de los dos sentidos de la autopista C-32 a su paso por Sant Pere de Ribes (Garraf), así como el corte de parte de la carretera BV-2112 en el mismo municipio.

Un camión que transportaba productos químicos y circulaba en dirección Barcelona sufrió un accidente y volcó en el punto kilométrico 26, 2, en torno a las 14.30 horas. El siniestro hizo que parte de su carga se derramase por la calzada, afectando tanto al sentido de la marcha del camión como al sentido opuesto en dirección Tarragona.

Según información del Servei Català de Trànsit, el siniestro no dejó heridos de gravedad y las dos personas que viajaban en la cabina estaban conscientes y pudieron salir del vehículo por su propio pie. Pero el corte de la vía se llevó a cabo porque el siniestro provocó una fuga de productos químicos, al tratarse de un líquido corrosivo.

No inflamable

Según confirmaron Bombers a EL PERIÓDICO, el líquido derramado era "corrosivo pero no inflamable", lo que hizo que no fuese necesario activar ningún plan de protección civil.

El accidente no solamente afectó a la C-32; también a la carretera BV-2113, que es la vía situada en Sant Pere de Ribes que conecta el núcleo urbano con Roquetes y el Hospital Sant Camil, además con la mencionada C-32. Concretamente afectó al punto kilométrico que pasa por debajo de la C-32, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambas vías y desplazar el tráfico por itinerarios alternativos.