Reincorporada al trabajo
La consellera Esther Niubó explica que ha superado un cáncer de timo, una glándula entre el corazón y los pulmones
La responsable política del Departament d'Educació ha explicado este jueves en una entrevista en Ser Catalunya los motivos de su baja médica durante los últimos meses
El timo, un pequeño órgano ignorado durante décadas, puede ser clave para entender el envejecimiento y prevenir el cáncer
La consellera de Educació i FP Esther Niubó se reincorporó este martes al trabajo tras más de dos meses de baja médico. Este jueves, en una entrevista en Ser Catalunya ha explicado que se encuentra bien, recuperada y que ha vuelto en pleno rendimiento y ha hecho público por primera vez el motivo de su baja: un cáncer de timo, una glándula entre los pulmones y el corazón.
Hasta que lo ha superado, señala, no lo quiso hacer público para proteger a sus hijos y sus padres. "Era una operación complicada y prefería no asustarles", relata la consellera, quien ha narrado que se dio cuenta a partir de unos problemas de visión en Navidad.
Problemas de visión
"El día de Navidad, en la ofrenda de Macià sentía que no podía mirar dónde quería, que intentaba mirar hacia algo y el ojo no me respondía. De un día para otro, no veía bien. Lo dejé pasar y primero pensé que era el estrés, lo que nos dicen siempre, pero después de navidad fui a urgencias, me hicieron muchas pruebas y descubrieron que se trataba de un cáncer de timo; una glándula entre los pulmones y el corazón", cuenta la consellera, quien añade que ahora, una vez superado, se siente con la obligación de contarlo.
Niubó ha relatado que fue sometida a una cirugía mayor, "como tantas de las que se realizan cada día en el Hospital de Bellvitge, que podría haber tenido complicaciones, aunque por suerte no fue así".
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