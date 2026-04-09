Autónomos extranjeros
Clara Baena, dueña de una cafetería: "Me dolió mucho escuchar 'es el bar de la colombiana, no vamos'"
Este emprendedora cumplirá dos años al frente de El Barecito en el próximo junio y afirma que "gracias a las buenas personas, me animé a quedarme acá"
Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona, sobre la dificultad de montar un negocio: "A veces digo, 'lo traslado y el problema para otro'"
Pilar Cobos
El próximo junio cumplirá dos años con El Barecito, en el centro de Córdoba, y Clara Baena afirma que "ha habido personas muy bellas, de las que he recibido apoyo, pero también recibí mucha discriminación en algunas entidades financieras. En el negocio, igual. Gente que asistía antes dejó de venir. Me dolió mucho, porque decían 'es el bar de la colombiana, no vamos'. Pero hoy hay otro tipo de clientela que se abrió a conocerme. En América somos un poco diferentes a los españoles. Gracias a las buenas personas, me animé a quedarme acá", explica esta emprendedora colombiana, de 42 años de edad.
La discriminación ha sido una de sus dificultades como emprendedora extranjera. Otra, la carga fiscal y la falta de garantías que encuentran en este país. Recuerda que en Colombia, donde ya fue emprendedora "es mucho más fácil", pero ahora vive en España, "como otras personas, por cuestiones de seguridad, no por lo económico", precisa.
En cuanto a la satisfacción de regir su negocio propio, Clara Baena subraya que "esta cafetería es un sueño que yo tenía desde hace muchos años. Bien en Colombia, bien aquí, quería tener mi negocio". Ahora trabaja duro para conseguir la viabilidad económica completa del establecimiento.
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